https://ria.ru/20220513/podderzhka-1788411868.html

Более 100 проектов белгородских ТОСов получат поддержку

Более 100 проектов белгородских ТОСов получат поддержку - РИА Новости, 13.05.2022

Более 100 проектов белгородских ТОСов получат поддержку

Более 100 проектов территориального общественного самоуправления Белгородской области получат поддержку по итогам ежегодного конкурса, сообщает в пятницу... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:27

2022-05-13T18:27

2022-05-13T18:27

белгородская область

вячеслав гладков

благоустройство

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Более 100 проектов территориального общественного самоуправления Белгородской области получат поддержку по итогам ежегодного конкурса, сообщает в пятницу правительство региона.Конкурс представительств территориального общественного самоуправления проходил с 17 марта по 15 апреля, всего было подано 408 заявок. Основными направлениями представленных проектов стали благоустройство территорий, развитие физической культуры и спорта, природоохранная деятельность, сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности и содействие участковым инспекторам в обеспечении правопорядка."По итогам ежегодного конкурса будет поддержан 101 проект ТОСов Белгородской области. На реализацию инициатив будет направлено порядка 40 миллионов рублей из регионального бюджета", - говорится в сообщении.В рамках реализации проектов на территориях ТОС области будут обновлены детские и спортивные площадки, благоустроены парки, скверы, пляжи, родники и зоны отдыха, появятся тротуарные дорожки. Планируется также установить ограждения на кладбищах, мемориальные плиты, обустроить братские могилы погибших в годы Великой Отечественной войны. Будут организованы въездные группы и озеленены территории улиц.Кроме того, более 10 миллионов рублей планируется направить из бюджета Белгородской области на поддержку инициатив старост сельских населённых пунктов. Здесь победителями ежегодного регионального конкурса признаны 47 проектов, всего было представлено 175 заявок.Как отмечают власти, в рамках реализации проектов в отдалённых сёлах и хуторах появятся детские, спортивные площадки, остановочные комплексы, будут установлены тренажёры, обустроены общественные пространства, сформированы и оснащены дополнительные расчёты пожарных дружин, реконструированы колодцы и родники, а также благоустроены памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для творческих коллективов планируется создать летние площадки и обновить сценические костюмы.В этом году по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова общее финансирование проектов территориального общественного самоуправления и старост было увеличено с 20 до 50 миллионов рублей. Кроме того, для старост сельских населённых пунктов увеличен размер региональной субсидии со 100 до 300 тысяч рублей на один проект.

https://ria.ru/20220512/selektsiya-1788177809.html

https://ria.ru/20220421/ovoschi-1784795539.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, благоустройство