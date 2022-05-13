Возрождение хмелеводства в России потребует более 20 миллиардов рублей
Союз пивоваров: возрождение хмелеводства в России потребует более 20 миллиардов рублей
Союз российских пивоваров. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Возрождение российского хмелеводства потребует более 20 миллиардов рублей инвестиций в отрасль, говорится в материалах Союза российских пивоваров.
Союз указывает, что по итогам проведенного Минсельхозом РФ в апреле видеосовещания направил в министерство предложения по возрождению хмелеводства. "По оценке союза, возрождение российского хмелеводства потребует увеличения площадей хмельников в 50 раз, а сумма требуемых инвестиций в отрасль превысит 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Пивовары предупреждают, что в условиях санкций и разрушения отлаженных логистических цепочек уже в этом году столкнутся с нехваткой хмеля. По оценке союза, среднегодовая потребность в нем пивоваренных компаний РФ составляет 8 тысяч тонн, но из них в России производится лишь 2%.
"В складывающихся обстоятельствах импорт хмеля из Чехии, Германии и США в любой момент может быть остановлен, поэтому создание самодостаточного хмелеводства и хмелепереработки критически важно для сохранения пивоваренной отрасли", - подчеркивают в союзе. Для возрождения собственного хмелеводства потребуется создать 4 тысяч гектаров хмельников, закупить 14 миллионов саженцев за рубежом, упростить процедуру ввоза оборудования, расширить господдержку хмелеводов, а также ускорить процесс регистрации зарубежных сортов хмеля в госсортреестре.
"Для выхода на целевые показатели производства хмеля необходимо около 5 лет – в случае если необходимые меры по поддержке отрасли начнут приниматься уже сейчас. Но на этот период пивоваренным компаниям все равно придется закупать хмель за границей, поэтому еще одной важной мерой поддержки станет обнуление ввозной таможенной пошлины на этот товар", – приводятся в сообщении слова председателя совета союза российских пивоваров Даниила Бримана.
В свою очередь российские пивоваренные компании готовы, например, авансировать посадки этой культуры, закупать саженцы, гарантировать покупку переработанной продукции – при условии ее высокого качества. Еще одним из механизмов государственного финансирования хмелеводческой отрасли может стать выделение 1% от акцизных платежей с продаж пива на нужды производителей и переработчиков хмеля, говорится в материалах.