https://ria.ru/20220513/peregudov-1788263120.html

Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского

Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского - РИА Новости, 13.05.2022

Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского

Театральный режиссер Егор Перегудов вступает 13 мая в должность художественного руководителя Театра Маяковского, сообщение о его назначении появилось на сайте... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:55

2022-05-13T10:55

2022-05-13T10:56

культура

новости культуры

егор перегудов

михаил швыдкой

миндаугас карбаускис

россия

департамент культуры

театр

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Театральный режиссер Егор Перегудов вступает 13 мая в должность художественного руководителя Театра Маяковского, сообщение о его назначении появилось на сайте мэра Москвы 6 мая.Директор театра Александр Стульнев рассказывал РИА Новости, что это кадровое решение не стало для коллектива неожиданностью, отметив, что в театре сами предложили его кандидатуру Департаменту культуры. "Надеемся, что театр с новым художественным руководителем ждет интересная творческая жизнь. Надеемся на талант режиссера и организаторские способности Перегудова", - сказал Стульнев.Также спецпредставитель президента РФ по культурным международным отношениям Михаил Швыдкой назвал это решение правильным. Он отметил, что "назначение молодого талантливого режиссера, который зарекомендовал себя хорошо в самых разных работах, в высшей степени серьезный шаг московского руководства". "Важно, что в Театр Маяковского приходит человек, с одной стороны, уже доказавший свой профессионализм, с другой – молодой и полный энергии и творческих планов. Найти правильного главного режиссера для такого крупного, имеющего глубокие традиции театра, как Театр Маяковского, в высшей степени сложно, и, мне кажется, что выбор сделан удачно", — сказал РИА Новости Швыдкой.Предыдущий худрук театра Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает свой пост 25 февраля.Егор Перегудов — режиссер, педагог, переводчик, лауреат Международной премии имени Станиславского в номинации "Перспектива", обладатель премии "Хрустальная Турандот".

https://ria.ru/20220425/kalyagin-1785316531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, егор перегудов, михаил швыдкой, миндаугас карбаускис, россия, департамент культуры, театр, театр имени маяковского