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Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220513/peregudov-1788263120.html
Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского
Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского - РИА Новости, 13.05.2022
Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского
Театральный режиссер Егор Перегудов вступает 13 мая в должность художественного руководителя Театра Маяковского, сообщение о его назначении появилось на сайте... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:55
2022-05-13T10:56
культура
новости культуры
егор перегудов
михаил швыдкой
миндаугас карбаускис
россия
департамент культуры
театр
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Театральный режиссер Егор Перегудов вступает 13 мая в должность художественного руководителя Театра Маяковского, сообщение о его назначении появилось на сайте мэра Москвы 6 мая.Директор театра Александр Стульнев рассказывал РИА Новости, что это кадровое решение не стало для коллектива неожиданностью, отметив, что в театре сами предложили его кандидатуру Департаменту культуры. "Надеемся, что театр с новым художественным руководителем ждет интересная творческая жизнь. Надеемся на талант режиссера и организаторские способности Перегудова", - сказал Стульнев.Также спецпредставитель президента РФ по культурным международным отношениям Михаил Швыдкой назвал это решение правильным. Он отметил, что "назначение молодого талантливого режиссера, который зарекомендовал себя хорошо в самых разных работах, в высшей степени серьезный шаг московского руководства". "Важно, что в Театр Маяковского приходит человек, с одной стороны, уже доказавший свой профессионализм, с другой – молодой и полный энергии и творческих планов. Найти правильного главного режиссера для такого крупного, имеющего глубокие традиции театра, как Театр Маяковского, в высшей степени сложно, и, мне кажется, что выбор сделан удачно", — сказал РИА Новости Швыдкой.Предыдущий худрук театра Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает свой пост 25 февраля.Егор Перегудов — режиссер, педагог, переводчик, лауреат Международной премии имени Станиславского в номинации "Перспектива", обладатель премии "Хрустальная Турандот".
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новости культуры, егор перегудов, михаил швыдкой, миндаугас карбаускис, россия, департамент культуры, театр, театр имени маяковского
10:55 13.05.2022 (обновлено: 10:56 13.05.2022)
 
Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского

Егор Перегудов вступил в должность худрука Театра Маяковского вместо Карбаускиса

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРежиссер Егор Перегудов
Режиссер Егор Перегудов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Театральный режиссер Егор Перегудов вступает 13 мая в должность художественного руководителя Театра Маяковского, сообщение о его назначении появилось на сайте мэра Москвы 6 мая.
Директор театра Александр Стульнев рассказывал РИА Новости, что это кадровое решение не стало для коллектива неожиданностью, отметив, что в театре сами предложили его кандидатуру Департаменту культуры. "Надеемся, что театр с новым художественным руководителем ждет интересная творческая жизнь. Надеемся на талант режиссера и организаторские способности Перегудова", - сказал Стульнев.
Также спецпредставитель президента РФ по культурным международным отношениям Михаил Швыдкой назвал это решение правильным. Он отметил, что "назначение молодого талантливого режиссера, который зарекомендовал себя хорошо в самых разных работах, в высшей степени серьезный шаг московского руководства".
"Важно, что в Театр Маяковского приходит человек, с одной стороны, уже доказавший свой профессионализм, с другой – молодой и полный энергии и творческих планов. Найти правильного главного режиссера для такого крупного, имеющего глубокие традиции театра, как Театр Маяковского, в высшей степени сложно, и, мне кажется, что выбор сделан удачно", — сказал РИА Новости Швыдкой.
Предыдущий худрук театра Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает свой пост 25 февраля.
Егор Перегудов — режиссер, педагог, переводчик, лауреат Международной премии имени Станиславского в номинации "Перспектива", обладатель премии "Хрустальная Турандот".
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