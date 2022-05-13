https://ria.ru/20220513/peregovory-1788237233.html

Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук

Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук - РИА Новости, 13.05.2022

Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук

Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:24

2022-05-13T03:24

2022-05-13T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

мариуполь

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.По словам Верещук, Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы.

https://ria.ru/20220512/peskov-1788220368.html

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в мире, игорь конашенков, мариуполь, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы рф, оон, ирина верещук, азовсталь