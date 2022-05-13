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Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/peregovory-1788237233.html
Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук
Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук - РИА Новости, 13.05.2022
Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:24
2022-05-13T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
мариуполь
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.По словам Верещук, Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы.
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мариуполь
россия
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в мире, игорь конашенков, мариуполь, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы рф, оон, ирина верещук, азовсталь
03:24 13.05.2022 (обновлено: 08:37 13.05.2022)
 
Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук

Вице-премьер Украины Верещук заявила о планах Турции помочь с переговорами по "Азовстали"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-премьер Украины Ирина Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.
По словам Верещук, Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

"Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию", — говорится в заявлении Верещук. Она отметила, что в первую очередь речь идет об "эвакуации тяжелораненых", а посредником в этих переговорах готова стать Турция.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковМариупольРоссияУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы РФООНИрина ВерещукАзовсталь
 
 
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