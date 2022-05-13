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США не будут менять численность постоянного присутствия своих сил в Европе - РИА Новости, 13.05.2022
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США не будут менять численность постоянного присутствия своих сил в Европе
США не будут менять численность постоянного присутствия своих сил в Европе - РИА Новости, 13.05.2022
США не будут менять численность постоянного присутствия своих сил в Европе
Пентагон в ближайшем будущем не ожидает изменения численности постоянного военного присутствия США в Европе на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:21
2022-05-13T21:40
в мире
пентагон
владимир путин
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон в ближайшем будущем не ожидает изменения численности постоянного военного присутствия США в Европе на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине, заявил в пятницу официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби."В ближайшем будущем я бы не ожидал каких-либо объявлений касательно изменений в нашем постоянном присутствии", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Таким образом он прокомментировал возможность увеличения численности постоянно базирующихся в регионе американских войск в свете продолжающейся спецоперации РФ.Представитель Пентагона также сообщил, что шеф оборонного ведомства США приказал в ближайшие месяцы развернуть в Европе порядка 10,5 тысячи американских военнослужащих в рамках ротации."Они не будут принимать участие в боевых действия на Украине", - подчеркнул Кирби. Он добавил, что в общей сложности процесс ротации американских сил займет несколько месяцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788444284.html
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в мире, пентагон, владимир путин, россия, украина, сша, министерство обороны сша
21:21 13.05.2022 (обновлено: 21:40 13.05.2022)
 
США не будут менять численность постоянного присутствия своих сил в Европе

Кирби: США пока не будут менять численность постоянного присутствия своих сил в Европе

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон в ближайшем будущем не ожидает изменения численности постоянного военного присутствия США в Европе на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине, заявил в пятницу официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
"В ближайшем будущем я бы не ожидал каких-либо объявлений касательно изменений в нашем постоянном присутствии", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Таким образом он прокомментировал возможность увеличения численности постоянно базирующихся в регионе американских войск в свете продолжающейся спецоперации РФ.
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Представитель Пентагона также сообщил, что шеф оборонного ведомства США приказал в ближайшие месяцы развернуть в Европе порядка 10,5 тысячи американских военнослужащих в рамках ротации.
"Они не будут принимать участие в боевых действия на Украине", - подчеркнул Кирби. Он добавил, что в общей сложности процесс ротации американских сил займет несколько месяцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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