https://ria.ru/20220513/parad-1788258561.html

Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая

Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022

Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая

Временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал рассказал о посещении парада 9 мая на Красной площади. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:04

2022-05-13T10:04

2022-05-13T10:22

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал рассказал о посещении парада 9 мая на Красной площади.Джамал Насир Гарвал - кадровый дипломат, работавший в структурах МИД Афганистана с 2010 года. В 2022 году он был назначен талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на пост временного поверенного в делах Афганистана в РФ, приступил к работе в Москве в апреле. При этом в российском дипведомстве подчеркнули, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания со стороны Москвы.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, афганистан, оон, день победы