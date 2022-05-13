10:04 13.05.2022 (обновлено: 10:22 13.05.2022)
Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая
Глава афганской дипмиссии в России Гарвал назвал парад 9 мая в Москве впечатляющим
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал рассказал о посещении парада 9 мая на Красной площади.
"Вы знаете, в Афганистане я бывал на парадах, но в России – впервые, и тем более на Красной площади. Мне очень понравилось современное оружие, было интересно все это наблюдать - мощь, сила, сам парад, как шли солдаты. Раньше я наблюдал все это по телевизору, но сейчас я видел своими собственными глазами и так близко. Это впечатляет", - сказал Гарвал.
Джамал Насир Гарвал - кадровый дипломат, работавший в структурах МИД Афганистана с 2010 года. В 2022 году он был назначен талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на пост временного поверенного в делах Афганистана в РФ, приступил к работе в Москве в апреле. При этом в российском дипведомстве подчеркнули, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания со стороны Москвы.