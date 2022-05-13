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Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022
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Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая
Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая - РИА Новости, 13.05.2022
Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая
Временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал рассказал о посещении парада 9 мая на Красной площади. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:04
2022-05-13T10:22
в мире
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москва
афганистан
оон
день победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал рассказал о посещении парада 9 мая на Красной площади.Джамал Насир Гарвал - кадровый дипломат, работавший в структурах МИД Афганистана с 2010 года. В 2022 году он был назначен талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на пост временного поверенного в делах Афганистана в РФ, приступил к работе в Москве в апреле. При этом в российском дипведомстве подчеркнули, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания со стороны Москвы.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала &gt;&gt;
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в мире, россия, москва, афганистан, оон, день победы
10:04 13.05.2022 (обновлено: 10:22 13.05.2022)
 
Глава афганской дипмиссии в России рассказал о посещении парада 9 мая

Глава афганской дипмиссии в России Гарвал назвал парад 9 мая в Москве впечатляющим

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал рассказал о посещении парада 9 мая на Красной площади.
"Вы знаете, в Афганистане я бывал на парадах, но в России – впервые, и тем более на Красной площади. Мне очень понравилось современное оружие, было интересно все это наблюдать - мощь, сила, сам парад, как шли солдаты. Раньше я наблюдал все это по телевизору, но сейчас я видел своими собственными глазами и так близко. Это впечатляет", - сказал Гарвал.
Джамал Насир Гарвал - кадровый дипломат, работавший в структурах МИД Афганистана с 2010 года. В 2022 году он был назначен талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на пост временного поверенного в делах Афганистана в РФ, приступил к работе в Москве в апреле. При этом в российском дипведомстве подчеркнули, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания со стороны Москвы.
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 14:58День Победы — 2022
"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине ПобедыНа Красной площади в российской столице состоялся торжественный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
 
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