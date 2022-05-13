https://ria.ru/20220513/opros-1788338851.html

Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 13.05.2022

Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,9% граждан страны, его работу одобряют 77,2%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:52

2022-05-13T14:52

2022-05-13T14:55

вциом

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,9% граждан страны, его работу одобряют 77,2%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента со 2 по 8 мая составил 77,2%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 79,9%. Деятельность президента не одобрили 14% населения, недоверие выразили 16,2% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен со 2 по 8 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

вциом, владимир путин, россия, общество