https://ria.ru/20220513/opros-1788338851.html
Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 13.05.2022
Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,9% граждан страны, его работу одобряют 77,2%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:52
2022-05-13T14:52
2022-05-13T14:55
вциом
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,9% граждан страны, его работу одобряют 77,2%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента со 2 по 8 мая составил 77,2%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 79,9%. Деятельность президента не одобрили 14% населения, недоверие выразили 16,2% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен со 2 по 8 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, владимир путин, россия, общество
14:52 13.05.2022 (обновлено: 14:55 13.05.2022)
Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что 79,9 процента россиян доверяют президенту России Путину