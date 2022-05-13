https://ria.ru/20220513/operatsiya-1788319429.html

Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине

Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Украине, потенциальные угрозы от вхождения Финляндии и Швеции в НАТО и другие... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:51

2022-05-13T13:51

2022-05-13T16:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Украине, потенциальные угрозы от вхождения Финляндии и Швеции в НАТО и другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.На заседании также обсуждались темы, связанные с саммитом ОДКБ, который пройдет на следующей неделе.В совещании, помимо Шойгу, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала спецоперации Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр, украина