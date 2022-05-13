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Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/operatsiya-1788319429.html
Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине
Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Украине, потенциальные угрозы от вхождения Финляндии и Швеции в НАТО и другие... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:51
2022-05-13T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Украине, потенциальные угрозы от вхождения Финляндии и Швеции в НАТО и другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.На заседании также обсуждались темы, связанные с саммитом ОДКБ, который пройдет на следующей неделе.В совещании, помимо Шойгу, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала спецоперации Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
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безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр, украина
13:51 13.05.2022 (обновлено: 16:07 13.05.2022)
 
Путин обсудил с членами Совбеза ход военной операции на Украине

Путин обсудил с членами Совбеза планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ во время специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию на Украине, потенциальные угрозы от вхождения Финляндии и Швеции в НАТО и другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.
На заседании также обсуждались темы, связанные с саммитом ОДКБ, который пройдет на следующей неделе.
В совещании, помимо Шойгу, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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После начала спецоперации Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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