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ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине
ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине
ООН призывает стороны задействовать статьи 5, 6 КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) для разрешения обеспокоенности РФ по поводу... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:41
2022-05-13T18:57
в мире
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совет безопасности оон
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ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН призывает стороны задействовать статьи 5, 6 КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) для разрешения обеспокоенности РФ по поводу реализации США военно-биологической программы на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.Он привел в пример статьи 5, 6. "Я бы призвал любые страны использовать процедуры, доступные в рамках конвенции", - добавил он.Статья 5 конвенции гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html
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в мире, украина, россия, сша, совет безопасности оон
18:41 13.05.2022 (обновлено: 18:57 13.05.2022)
 
ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине

В ООН хотят использовать КБТО для разрешения обеспокоенности РФ о биооружии США на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН призывает стороны задействовать статьи 5, 6 КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) для разрешения обеспокоенности РФ по поводу реализации США военно-биологической программы на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"РФ, США и Украина являются членами КБТО. КБТО содержит ряд мер, к которым могут прибегнуть соответствующие стороны, чтобы разрешить ситуацию, при которой они имеют обеспокоенность или подозрение по поводу деятельности их коллег", - сказал Маркрам.
Он привел в пример статьи 5, 6. "Я бы призвал любые страны использовать процедуры, доступные в рамках конвенции", - добавил он.
Статья 5 конвенции гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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