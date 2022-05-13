18:41 13.05.2022 (обновлено: 18:57 13.05.2022)
ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине
В ООН хотят использовать КБТО для разрешения обеспокоенности РФ о биооружии США на Украине
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН призывает стороны задействовать статьи 5, 6 КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) для разрешения обеспокоенности РФ по поводу реализации США военно-биологической программы на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"РФ, США и Украина являются членами КБТО. КБТО содержит ряд мер, к которым могут прибегнуть соответствующие стороны, чтобы разрешить ситуацию, при которой они имеют обеспокоенность или подозрение по поводу деятельности их коллег", - сказал Маркрам.
Он привел в пример статьи 5, 6. "Я бы призвал любые страны использовать процедуры, доступные в рамках конвенции", - добавил он.
Статья 5 конвенции гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.