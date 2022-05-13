https://ria.ru/20220513/oon-1788416894.html

ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине

ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине

ООН призывает стороны задействовать статьи 5, 6 КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) для разрешения обеспокоенности РФ по поводу... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:41

2022-05-13T18:41

2022-05-13T18:57

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ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН призывает стороны задействовать статьи 5, 6 КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) для разрешения обеспокоенности РФ по поводу реализации США военно-биологической программы на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.Он привел в пример статьи 5, 6. "Я бы призвал любые страны использовать процедуры, доступные в рамках конвенции", - добавил он.Статья 5 конвенции гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html

https://ria.ru/20220513/oon-1788390833.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, сша, совет безопасности оон