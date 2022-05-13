https://ria.ru/20220513/ofitsery-1788236502.html

Британские офицеры до спецоперации работали в штабе АТО, сообщил источник

Британские офицеры до спецоперации работали в штабе АТО, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2022

Британские офицеры до спецоперации работали в штабе АТО, сообщил источник

Британские офицеры почти за две недели до начала спецоперации на Украине уже работали в штабе "Антитеррористической операции" (АТО) в Краматорске и вместе с... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:06

2022-05-13T03:06

2022-05-13T03:15

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

канада

донецкая народная республика

луганская народная республика

великобритания

херсон

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ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры почти за две недели до начала спецоперации на Украине уже работали в штабе "Антитеррористической операции" (АТО) в Краматорске и вместе с сотрудниками канадской частной военной компании GardaWorld занимались синхронизацией разведданных, полученных от средств разведки НАТО и ВСУ, сообщили РИА Новости российские силовики со ссылкой на свои источники в вооруженных силах Украины.Он пояснил, что речь идет об офицерах действующего резерва — кадровых военных, работающих под прикрытием.ЧВК GardaWorld базируется в Канаде, в ее рядах более 120 тысяч сотрудников, многие наемники ранее служили в британских спецслужбах, в Лондоне у компании есть большой филиал.С начала февраля 2022 года военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс — в зону боевых действий — инструкторов и наемников из-за рубежа, в том числе — из Великобритании, об их присутствии там писала и британская пресса.Кроме того, корреспонденты РИА Новости находили в освобожденных районах Донбасса документы, свидетельствующие об участии британских военных в подготовке украинских войск и нацбатов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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в мире, донбасс, канада, донецкая народная республика, луганская народная республика, великобритания, херсон