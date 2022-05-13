03:06 13.05.2022 (обновлено: 03:15 13.05.2022)
Британские офицеры до спецоперации работали в штабе АТО, сообщил источник
Российские силовики: британские офицеры до спецоперации работали в штабе АТО в Краматорске
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Британские офицеры почти за две недели до начала спецоперации на Украине уже работали в штабе "Антитеррористической операции" (АТО) в Краматорске и вместе с сотрудниками канадской частной военной компании GardaWorld занимались синхронизацией разведданных, полученных от средств разведки НАТО и ВСУ, сообщили РИА Новости российские силовики со ссылкой на свои источники в вооруженных силах Украины.
"По информации, полученной от источников в ВСУ, группа офицеров британского военного ведомства задолго до начала военных действий уже присутствовала на территории Украины. Так, с 11 по 14 февраля в сопровождении ЧВК GardaWorld британские командиры проводили мероприятия по синхронизации технических разведданных, полученных средствами разведки НАТО, со штабом группировки АТО в Краматорске, где рассматривались варианты ведения боевых действий против российских вооруженных сил", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идет об офицерах действующего резерва — кадровых военных, работающих под прикрытием.
ЧВК GardaWorld базируется в Канаде, в ее рядах более 120 тысяч сотрудников, многие наемники ранее служили в британских спецслужбах, в Лондоне у компании есть большой филиал.
С начала февраля 2022 года военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс — в зону боевых действий — инструкторов и наемников из-за рубежа, в том числе — из Великобритании, об их присутствии там писала и британская пресса.
Кроме того, корреспонденты РИА Новости находили в освобожденных районах Донбасса документы, свидетельствующие об участии британских военных в подготовке украинских войск и нацбатов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.