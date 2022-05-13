https://ria.ru/20220513/obval-1788230728.html

Названы причины резкого обвала евро

Названы причины резкого обвала евро - РИА Новости, 13.05.2022

Названы причины резкого обвала евро

Существенный спад курса евро к рублю идет на фоне сокращения импорта из ЕС, перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:15

2022-05-13T01:15

2022-05-13T09:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евросоюз

газпром

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

рубль

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Существенный спад курса евро к рублю идет на фоне сокращения импорта из ЕС, перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он напомнил, что импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину, а платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей. Таким образом, экспортер газа в лице “Газпрома” продает 100 процентов валютной выручки. Кроме того, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.По его мнению, Банку России и Минфину приходится сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортеров.

https://ria.ru/20220511/rubl-1787810835.html

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экономика, россия, евросоюз, газпром, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), рубль, артем тузов, ик "универ капитал"