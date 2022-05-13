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Названы причины резкого обвала евро - РИА Новости, 13.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220513/obval-1788230728.html
Названы причины резкого обвала евро
Названы причины резкого обвала евро - РИА Новости, 13.05.2022
Названы причины резкого обвала евро
Существенный спад курса евро к рублю идет на фоне сокращения импорта из ЕС, перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T01:15
2022-05-13T09:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евросоюз
газпром
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
рубль
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Существенный спад курса евро к рублю идет на фоне сокращения импорта из ЕС, перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он напомнил, что импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину, а платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей. Таким образом, экспортер газа в лице “Газпрома” продает 100 процентов валютной выручки. Кроме того, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.По его мнению, Банку России и Минфину приходится сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортеров.
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экономика, россия, евросоюз, газпром, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), рубль, артем тузов, ик "универ капитал"
01:15 13.05.2022 (обновлено: 09:28 13.05.2022)
 
Названы причины резкого обвала евро

Эксперт Тузов: обвал евро происходит из-за сокращения импорта из ЕС и оплаты газа в рублях

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Существенный спад курса евро к рублю идет на фоне сокращения импорта из ЕС, перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Он напомнил, что импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину, а платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей. Таким образом, экспортер газа в лице “Газпрома” продает 100 процентов валютной выручки. Кроме того, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.
“Трейдеры, понимая, что давление на евро будет только возрастать, заранее избавляются от валюты, в которой ожидается падение. А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты. Это, в свою очередь, вызовет новый объем продаж в евро”, — объяснил аналитик.
По его мнению, Банку России и Минфину приходится сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортеров.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт обозначил новые максимумы и минимумы для рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕвросоюзГазпромМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльАртем ТузовИК "Универ Капитал"
 
 
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