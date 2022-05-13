Рейтинг@Mail.ru
Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20220513/obuchenie-1788392698.html
Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков
Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков - РИА Новости, 13.05.2022
Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков
Власти Адыгеи намерены развивать целевое обучение врачей, фельдшеров, медсестёр, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:24
2022-05-13T17:24
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
КРАСНОДАР, 13 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены развивать целевое обучение врачей, фельдшеров, медсестёр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.По данным властей региона, дефицит врачебных кадров в Адыгее составляет около 180 человек, сестринских – свыше 300 человек. Чтобы "закрыть" его в Майкопском медколледже количество бюджетных мест на следующий учебный год увеличено со 160 до 200, большая их часть будет отдана под целевое обучение, кроме того, с 2023 года мединститут МГТУ начнёт набор студентов для подготовки по программам среднего профобразования, будет продолжена и практика целевого обучения врачей. Отмечается, что по итогам минувшего года на целевые места в различные вузы страны поступило 140 выпускников школ республики. Участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Адыгее стали уже 454 врача и 64 фельдшера."В республике за последние годы проведена серьёзнейшая работа по модернизации системы здравоохранения. Построены и капитально отремонтированы десятки больниц, поликлиник, ФАПов; закуплено современное медицинское оборудование. Сейчас важно, чтобы всё это работало на благо людей, чтобы наши жители получали качественную медицинскую помощь. Поэтому кадровый вопрос выходит на первый план. Мы будем расширять практику целевого обучения – как врачей, так и фельдшеров, медсестёр", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Сообщается также о поручении главы республики проработать вопрос развития Майкопского медколледжа, который готовит медработников среднего звена. Кумпилов поставил задачу сделать его "современным и оснащённым по всем стандартам для высокого качества обучения".
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурат кумпилов, республика адыгея
17:24 13.05.2022
 
Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков

Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены развивать целевое обучение врачей, фельдшеров, медсестёр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей региона, дефицит врачебных кадров в Адыгее составляет около 180 человек, сестринских – свыше 300 человек. Чтобы "закрыть" его в Майкопском медколледже количество бюджетных мест на следующий учебный год увеличено со 160 до 200, большая их часть будет отдана под целевое обучение, кроме того, с 2023 года мединститут МГТУ начнёт набор студентов для подготовки по программам среднего профобразования, будет продолжена и практика целевого обучения врачей. Отмечается, что по итогам минувшего года на целевые места в различные вузы страны поступило 140 выпускников школ республики. Участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Адыгее стали уже 454 врача и 64 фельдшера.
Здание Администрации Республики Адыгея в Майкопе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 13:16Республика Адыгея
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
"В республике за последние годы проведена серьёзнейшая работа по модернизации системы здравоохранения. Построены и капитально отремонтированы десятки больниц, поликлиник, ФАПов; закуплено современное медицинское оборудование. Сейчас важно, чтобы всё это работало на благо людей, чтобы наши жители получали качественную медицинскую помощь. Поэтому кадровый вопрос выходит на первый план. Мы будем расширять практику целевого обучения – как врачей, так и фельдшеров, медсестёр", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Сообщается также о поручении главы республики проработать вопрос развития Майкопского медколледжа, который готовит медработников среднего звена. Кумпилов поставил задачу сделать его "современным и оснащённым по всем стандартам для высокого качества обучения".
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:42Республика Адыгея
Адыгея вошла в число десяти регионов-лидеров по строительству жилья
 
Республика АдыгеяОбществоМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала