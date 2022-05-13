https://ria.ru/20220513/obuchenie-1788392698.html

Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков

Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков - РИА Новости, 13.05.2022

Власти Адыгеи будут развивать практику целевого обучения медиков

Власти Адыгеи намерены развивать целевое обучение врачей, фельдшеров, медсестёр, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:24

2022-05-13T17:24

2022-05-13T17:24

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 13 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены развивать целевое обучение врачей, фельдшеров, медсестёр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.По данным властей региона, дефицит врачебных кадров в Адыгее составляет около 180 человек, сестринских – свыше 300 человек. Чтобы "закрыть" его в Майкопском медколледже количество бюджетных мест на следующий учебный год увеличено со 160 до 200, большая их часть будет отдана под целевое обучение, кроме того, с 2023 года мединститут МГТУ начнёт набор студентов для подготовки по программам среднего профобразования, будет продолжена и практика целевого обучения врачей. Отмечается, что по итогам минувшего года на целевые места в различные вузы страны поступило 140 выпускников школ республики. Участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Адыгее стали уже 454 врача и 64 фельдшера."В республике за последние годы проведена серьёзнейшая работа по модернизации системы здравоохранения. Построены и капитально отремонтированы десятки больниц, поликлиник, ФАПов; закуплено современное медицинское оборудование. Сейчас важно, чтобы всё это работало на благо людей, чтобы наши жители получали качественную медицинскую помощь. Поэтому кадровый вопрос выходит на первый план. Мы будем расширять практику целевого обучения – как врачей, так и фельдшеров, медсестёр", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Сообщается также о поручении главы республики проработать вопрос развития Майкопского медколледжа, который готовит медработников среднего звена. Кумпилов поставил задачу сделать его "современным и оснащённым по всем стандартам для высокого качества обучения".

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, мурат кумпилов, республика адыгея