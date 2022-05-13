https://ria.ru/20220513/obstrel-1788454917.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:14
2022-05-13T23:14
2022-05-13T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка украинскими войсками