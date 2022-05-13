Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (южное)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 20 мин и снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.17 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.20 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра; 19.33 - н.п. Жованка - н.п. Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.