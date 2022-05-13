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Украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, заявило в пятницу представительство ДНР в РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:22
2022-05-13T18:22
2022-05-13T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
докучаевск
россия
telegram (приложение)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, заявило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 16.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
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в мире, владимир путин, украина, докучаевск, россия, telegram (приложение), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск
В ДНР сообщили об обстреле Михайловки и Докучаевска 122 миллиметровыми снарядами