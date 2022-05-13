Рейтинг@Mail.ru
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/obstrel-1788396861.html
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском - РИА Новости, 13.05.2022
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском
Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском, сообщает телеканал. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:37
2022-05-13T17:53
специальная военная операция на украине
телеканал rt
вооруженные силы украины
происшествия
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском, сообщает телеканал.Отмечается, что сейчас пострадавших везут в больницу.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
телеканал rt, вооруженные силы украины, происшествия, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
17:37 13.05.2022 (обновлено: 17:53 13.05.2022)
 
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском

Двое операторов RT получили ранения при обстреле со стороны ВСУ под Докучаевском

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском, сообщает телеканал.
"Сам Валентин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины", — говорится в сообщении СМИ в Telegram.
Отмечается, что сейчас пострадавших везут в больницу.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 09:38Специальная военная операция на Украине
Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеТелеканал RTВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала