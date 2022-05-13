https://ria.ru/20220513/obstrel-1788396861.html
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском - РИА Новости, 13.05.2022
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском
Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском, сообщает телеканал. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:37
2022-05-13T17:37
2022-05-13T17:53
специальная военная операция на украине
телеканал rt
вооруженные силы украины
происшествия
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском, сообщает телеканал.Отмечается, что сейчас пострадавших везут в больницу.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:37 13.05.2022 (обновлено: 17:53 13.05.2022)
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском
Двое операторов RT получили ранения при обстреле со стороны ВСУ под Докучаевском