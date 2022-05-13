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Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в Горловке

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в Горловке - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в Горловке

Украинские войска в пятницу обстреляли шахту имени Ленина в донецкой Горловке, там возник пожар, который позднее был потушен, пострадавших нет, сообщает мэр... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:39

2022-05-13T13:39

2022-05-13T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

стирол

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли шахту имени Ленина в донецкой Горловке, там возник пожар, который позднее был потушен, пострадавших нет, сообщает мэр города Иван Приходько."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу шахту им. В. И. Ленина, что в Центрально-Городском районе Горловки. По сообщениям местных жителей сегодня, 13 мая, около 12:00 в результате разрыва трех украинских снарядов на проходной шахты им. В. И. Ленина по ул. Спасенова, 1 возник пожар. Силами сотрудников МЧС пожар был ликвидирован в 13:02. Без пострадавших", - написал мэр города в Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, донбасс, стирол, украина, вооруженные силы украины