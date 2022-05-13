https://ria.ru/20220513/obstrel-1788243677.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска утром в пятницу обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:46
2022-05-13T07:46
2022-05-13T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
украина
россия
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку