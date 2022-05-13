07:20 13.05.2022 (обновлено: 09:04 13.05.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска в 06:50 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
Это уже третья атака на город этим утром.
Так, в 06:30 по Ясиноватой выпустили пять ракет из "Града", а в 06:40 — еще десять.
Этот населенный пункт расположен примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают Ясиноватую.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.