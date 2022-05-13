https://ria.ru/20220513/obstrel-1788242385.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 06:50 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T07:20

2022-05-13T07:20

2022-05-13T09:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

россия

авдеевка

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска в 06:50 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Это уже третья атака на город этим утром.Так, в 06:30 по Ясиноватой выпустили пять ракет из "Града", а в 06:40 — еще десять.Этот населенный пункт расположен примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают Ясиноватую.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220513/rukovodstvo-1788239070.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, россия, авдеевка