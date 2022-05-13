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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/obstrel-1788242385.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 06:50 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:20
2022-05-13T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
россия
авдеевка
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска в 06:50 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Это уже третья атака на город этим утром.Так, в 06:30 по Ясиноватой выпустили пять ракет из "Града", а в 06:40 — еще десять.Этот населенный пункт расположен примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают Ясиноватую.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, россия, авдеевка
07:20 13.05.2022 (обновлено: 09:04 13.05.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска в 06:50 мск обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Это уже третья атака на город этим утром.
Так, в 06:30 по Ясиноватой выпустили пять ракет из "Града", а в 06:40 — еще десять.
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Этот населенный пункт расположен примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают Ясиноватую.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныРоссияАвдеевка
 
 
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