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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 15 ракет из "Градов", сообщает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:57
2022-05-13T06:57
2022-05-13T07:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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донецкая народная республика
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 15 ракет из "Градов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 6.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 6.40 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/razminirovanie-1788238865.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, россия, владимир путин, авдеевка
06:57 13.05.2022 (обновлено: 07:18 13.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"