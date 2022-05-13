https://ria.ru/20220513/oborudovanie-1788236680.html

Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью

Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью - РИА Новости, 13.05.2022

Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью

Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:09

2022-05-13T03:09

2022-05-13T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

одесса

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ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора у украинских силовиков.По его данным, такие меры применяются на фоне роста недовольства местного населения действиями киевских властей и серьезным ухудшением условий жизни горожан.При этом "продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных граждан", добавил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/odessa-1788194282.html

https://ria.ru/20220512/koridory-1788222162.html

россия

украина

донбасс

одесса

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, одесса