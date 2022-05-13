03:09 13.05.2022 (обновлено: 09:24 13.05.2022)
Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью
У одесситов забирают ТВ-оборудование на фоне роста недовольства киевской властью
ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора у украинских силовиков.
По его данным, такие меры применяются на фоне роста недовольства местного населения действиями киевских властей и серьезным ухудшением условий жизни горожан.
"В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением", — рассказал собеседник агентства.
При этом "продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных граждан", добавил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.