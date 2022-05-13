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Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью - РИА Новости, 13.05.2022
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https://ria.ru/20220513/oborudovanie-1788236680.html
Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью
Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью - РИА Новости, 13.05.2022
Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью
Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:09
2022-05-13T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
одесса
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ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора у украинских силовиков.По его данным, такие меры применяются на фоне роста недовольства местного населения действиями киевских властей и серьезным ухудшением условий жизни горожан.При этом "продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных граждан", добавил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/odessa-1788194282.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, одесса
03:09 13.05.2022 (обновлено: 09:24 13.05.2022)
 
Источник: у одесситов забирают ТВ-оборудование из-за недовольства властью

У одесситов забирают ТВ-оборудование на фоне роста недовольства киевской властью

© AFP 2022 / George VitsarasЗдание Одесского городского совета
Здание Одесского городского совета - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / George Vitsaras
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ХЕРСОН, 13 мая — РИА Новости. Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора у украинских силовиков.
По его данным, такие меры применяются на фоне роста недовольства местного населения действиями киевских властей и серьезным ухудшением условий жизни горожан.

"В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением", — рассказал собеседник агентства.

При этом "продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных граждан", добавил он.
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По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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