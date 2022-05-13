https://ria.ru/20220513/obmen-1788275880.html
В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку
В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку - РИА Новости, 13.05.2022
В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку
Подмосковная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не обладает информацией о возможных переговорах об обмене российского бизнесмена Виктора Бута,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:20
2022-05-13T11:20
2022-05-13T11:20
московская область (подмосковье)
онк
виктор бут
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не обладает информацией о возможных переговорах об обмене российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США, на находящуюся в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил РИА Новости председатель комиссии Сергей Леонов.Ранее ряд СМИ со ссылкой на ОНК Подмосковья сообщил, что сейчас якобы ведутся переговоры об обмене Бута и Гайнер."Нам ничего не известно про данные переговоры. Во-первых, это не наша зона общественного контроля, поэтому мы не можем обладать такой информацией. Во-вторых, любой член ОНК может иметь личное мнение, которое он также может высказать при личной беседе. Однако мнение и предположения не всегда являются достоверной информацией", - сказал Леонов.Он также рассказал, что подмосковные правозащитники навещали американскую баскетболистку. Жалоб у неё на содержание нет, в камере с ней находятся женщины, которые также владеют английским языком, поэтому проблем в коммуникации у них не возникает.
https://ria.ru/20220428/delo-1786009082.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), онк, виктор бут, в мире, сша
В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку
В ОНК не подтвердили информацию об обмене Виктора Бута на американскую баскетболистку
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не обладает информацией о возможных переговорах об обмене российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США, на находящуюся в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил РИА Новости председатель комиссии Сергей Леонов.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на ОНК Подмосковья
сообщил, что сейчас якобы ведутся переговоры об обмене Бута и Гайнер.
"Нам ничего не известно про данные переговоры. Во-первых, это не наша зона общественного контроля, поэтому мы не можем обладать такой информацией. Во-вторых, любой член ОНК может иметь личное мнение, которое он также может высказать при личной беседе. Однако мнение и предположения не всегда являются достоверной информацией", - сказал Леонов.
Он также рассказал, что подмосковные правозащитники навещали американскую баскетболистку. Жалоб у неё на содержание нет, в камере с ней находятся женщины, которые также владеют английским языком, поэтому проблем в коммуникации у них не возникает.