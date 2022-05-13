https://ria.ru/20220513/obmen-1788275880.html

В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку

В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку - РИА Новости, 13.05.2022

В ОНК не подтвердили данные об обмене Бута на американскую баскетболистку

Подмосковная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не обладает информацией о возможных переговорах об обмене российского бизнесмена Виктора Бута,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:20

2022-05-13T11:20

2022-05-13T11:20

московская область (подмосковье)

онк

виктор бут

в мире

сша

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не обладает информацией о возможных переговорах об обмене российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США, на находящуюся в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил РИА Новости председатель комиссии Сергей Леонов.Ранее ряд СМИ со ссылкой на ОНК Подмосковья сообщил, что сейчас якобы ведутся переговоры об обмене Бута и Гайнер."Нам ничего не известно про данные переговоры. Во-первых, это не наша зона общественного контроля, поэтому мы не можем обладать такой информацией. Во-вторых, любой член ОНК может иметь личное мнение, которое он также может высказать при личной беседе. Однако мнение и предположения не всегда являются достоверной информацией", - сказал Леонов.Он также рассказал, что подмосковные правозащитники навещали американскую баскетболистку. Жалоб у неё на содержание нет, в камере с ней находятся женщины, которые также владеют английским языком, поэтому проблем в коммуникации у них не возникает.

https://ria.ru/20220428/delo-1786009082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), онк, виктор бут, в мире, сша