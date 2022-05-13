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Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес - РИА Новости, 13.05.2022
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Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес
Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес - РИА Новости, 13.05.2022
Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес
Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ за 1,5 миллиона евро российской компании Copacker Agro Ltd,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:19
2022-05-13T13:42
экономика
россия
финляндия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ за 1,5 миллиона евро российской компании Copacker Agro Ltd, сообщила финская компания."Сделка Raisio с Copacker Agro завершена. Российские власти зарегистрировали сделку 12 мая 2022 года. Бизнес дочерней компании Raisio "ООО Райсио Ньютришен" был передан покупателю Copacker Agro... Общая стоимость продажи составила 1,5 миллиона евро", - говорится в релизе.О сделке Raisio и Copacker Agro Ltd. было объявлено в конце апреля. Торговая марка Nordic использовалась на российском и белорусском рынках, под этим брендом продавались каши, хлопья, мюсли и другие продукты. Права на товарный знак были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü.Raisio также уточнила, что зафиксирует убыток от продажи потребительского бизнеса в России в размере около 3,6 миллиона евро.Как указано на сайте "Копэкер агро", компания является одним из лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания.
https://ria.ru/20220426/valio-1785449204.html
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экономика, россия, финляндия
13:19 13.05.2022 (обновлено: 13:42 13.05.2022)
 
Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес

Финская Raisio, владеющая брендом Nordic, продала российский бизнес Copacker Agro Ltd

© Pixabay / sue_v67Овсяные хлопья
Овсяные хлопья - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / sue_v67
Овсяные хлопья. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ за 1,5 миллиона евро российской компании Copacker Agro Ltd, сообщила финская компания.
"Сделка Raisio с Copacker Agro завершена. Российские власти зарегистрировали сделку 12 мая 2022 года. Бизнес дочерней компании Raisio "ООО Райсио Ньютришен" был передан покупателю Copacker Agro... Общая стоимость продажи составила 1,5 миллиона евро", - говорится в релизе.
О сделке Raisio и Copacker Agro Ltd. было объявлено в конце апреля. Торговая марка Nordic использовалась на российском и белорусском рынках, под этим брендом продавались каши, хлопья, мюсли и другие продукты. Права на товарный знак были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü.
Raisio также уточнила, что зафиксирует убыток от продажи потребительского бизнеса в России в размере около 3,6 миллиона евро.
Как указано на сайте "Копэкер агро", компания является одним из лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания.
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