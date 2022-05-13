https://ria.ru/20220513/nft-tokeny-1788328434.html

"ВКонтакте" планирует запустить маркетплейс для NFT-токенов

"ВКонтакте" планирует запустить маркетплейс для NFT-токенов - РИА Новости, 13.05.2022

"ВКонтакте" планирует запустить маркетплейс для NFT-токенов

Социальная сеть "ВКонтакте" движется в сторону создания метавселенной и планирует создать свой маркетплейс для продажи NFT-токенов, на котором пользователи... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:19

2022-05-13T14:19

2022-05-13T14:19

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" движется в сторону создания метавселенной и планирует создать свой маркетплейс для продажи NFT-токенов, на котором пользователи смогут продавать свои уникальные предметы, к примеру, стикеры, заявил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать."В целом мы движемся в сторону метавселенных. Мы ее видим несколько иначе. Мы сейчас начали с NFT, с защиты авторского контента, с монетизации авторского контента и считаем, что "ВКонтакте" должен стать основным сервисом - провайдером доступа к NFT в России и странах СНГ. … Мы хотели бы быть некоторым маркетплейсом (для NFT - ред.), который вам позволит выбирать между различными блокчейнами", - сказал Тоболь.По его словам, компания прорабатывает различные сценарии, которые помогут защитить контент пользователей и заработать на этом контенте."Пример сценария - вы классно рисуете стикеры. Вы нарисовали классные стикеры для футбольной команды, футбольная команда купила у вас эти стикеры и вы получаете некую оплату от продажи этих стикеров среди фанатов футбольной команды. 10% ваши, 40% наши, 50% - футбольной команды. Они уникальные, их может быть ограниченное количество, максимум 1000 стикеров", - пояснил Тоболь.

https://ria.ru/20220513/vkontakte-1788280595.html

https://ria.ru/20220513/nagruzka-1788326670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, вконтакте, новости компаний - экономика