https://ria.ru/20220513/neftedollar-1788237378.html
В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена
В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена - РИА Новости, 13.05.2022
В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена
Судьба нефтедоллара лежит в "дрожащих руках" президента США Джо Байдена, что вызывает опасения за будущее американской валюты, написала в статье для издания... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:48
2022-05-13T03:48
2022-05-13T03:48
джо байден
саудовская аравия
россия
пекин
опек
газпромбанк
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Судьба нефтедоллара лежит в "дрожащих руках" президента США Джо Байдена, что вызывает опасения за будущее американской валюты, написала в статье для издания American Thinker обозреватель Дарлин Казелла.По ее мнению, Пекин хочет покупать нефть за китайские юани, что позволит ему ослабить господство доллара на мировом нефтяном рынке. В то же время Байден испортил отношения с Саудовской Аравией, которая занимает первое место в мире по объемам нефтедобычи.Публицист считает, что господство Китая в глобальной валютной системе возможно благодаря сближению с Саудовской Аравией и с другими странами ОПЕК."Советники президента Байдена говорят о возможном визите в Саудовскую Аравию, чтобы улучшить отношения, добиться от королевства увеличения добычи нефти и уговорить его остаться в нефтедолларовой системе. Джо Байден не смог найти Эр-Рияд на карте. Если будет совместное фотографирование Байдена с королем и наследным принцем, кому-то придется разворачивать его лицом к камере. Если глобальная роль американского доллара находится в его дрожащих руках, то нам есть чего бояться", — заключила обозреватель.После начала военной операции на Украине западные государства усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220512/rubl-1788067850.html
https://ria.ru/20220510/dollar-1787712244.html
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джо байден, саудовская аравия, россия, пекин, опек, газпромбанк, московская биржа, санкции в отношении россии, экономика, в мире, китай, сша
В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена
AT: нефтедоллару грозит мировой закат из-за ошибочной политики Байдена и действий Путина