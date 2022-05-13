https://ria.ru/20220513/neftedollar-1788237378.html

В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена

В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена - РИА Новости, 13.05.2022

В США испугались за судьбу нефтедоллара из-за поведения Байдена

Судьба нефтедоллара лежит в "дрожащих руках" президента США Джо Байдена, что вызывает опасения за будущее американской валюты, написала в статье для издания... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:48

2022-05-13T03:48

2022-05-13T03:48

джо байден

саудовская аравия

россия

пекин

опек

газпромбанк

московская биржа

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784785536_0:36:3109:1785_1920x0_80_0_0_354687515e4326d1d41b1f411c68a52d.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Судьба нефтедоллара лежит в "дрожащих руках" президента США Джо Байдена, что вызывает опасения за будущее американской валюты, написала в статье для издания American Thinker обозреватель Дарлин Казелла.По ее мнению, Пекин хочет покупать нефть за китайские юани, что позволит ему ослабить господство доллара на мировом нефтяном рынке. В то же время Байден испортил отношения с Саудовской Аравией, которая занимает первое место в мире по объемам нефтедобычи.Публицист считает, что господство Китая в глобальной валютной системе возможно благодаря сближению с Саудовской Аравией и с другими странами ОПЕК."Советники президента Байдена говорят о возможном визите в Саудовскую Аравию, чтобы улучшить отношения, добиться от королевства увеличения добычи нефти и уговорить его остаться в нефтедолларовой системе. Джо Байден не смог найти Эр-Рияд на карте. Если будет совместное фотографирование Байдена с королем и наследным принцем, кому-то придется разворачивать его лицом к камере. Если глобальная роль американского доллара находится в его дрожащих руках, то нам есть чего бояться", — заключила обозреватель.После начала военной операции на Украине западные государства усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220512/rubl-1788067850.html

https://ria.ru/20220510/dollar-1787712244.html

саудовская аравия

россия

пекин

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, саудовская аравия, россия, пекин, опек, газпромбанк, московская биржа, санкции в отношении россии, экономика, в мире, китай, сша