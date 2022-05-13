https://ria.ru/20220513/neft-1788290100.html

Японская компания ENEOS прекратила покупку российской нефти, сообщили СМИ

Японская компания ENEOS прекратила покупку российской нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

Японская компания ENEOS прекратила покупку российской нефти, сообщили СМИ

Крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов ENEOS еще до соответствующего решения правительства уже отказалась от российской нефти из-за... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:14

2022-05-13T12:14

2022-05-13T12:47

в мире

япония

россия

санкции в отношении россии

g7

фумио кисида

украина

сергей лавров

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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов ENEOS еще до соответствующего решения правительства уже отказалась от российской нефти из-за "репутационных рисков", заявил на пресс-конференции ее глава Такэси Сайто."Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков", - приводит его слова агентство Киодо.Он пояснил, что до сих пор российская нефть в корзине компании составляла 5%, срок контрактов по российской нефти, заключенных до начала российской спецоперации на Украине, истек в апреле этого года.Пресс-конференция была приурочена к подведению итогов прошлого финансового года (1 апреля 2021-31 марта 2022 года). Рост продаж компании за этот период составил 42,6%, достигнув отметки 10,9 триллионов иен (84,6 миллиарда долларов), а чистая прибыль выросла в 4,7 раза до уровня 537,1 миллиарда иен (4,16 миллиарда долларов).Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита "семерки" заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" "принципиально запретить импорт российской нефти", так как "единство стран G7 важнее всего". Однако конкретные сроки указаны не были.Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита "семерки" заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего".Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт около 300 товаров, а также запрет на экспорт люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788239338.html

https://ria.ru/20220512/aziya-1788043219.html

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, санкции в отношении россии, g7, фумио кисида, украина, сергей лавров