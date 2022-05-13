https://ria.ru/20220513/natsproekt-1788343055.html
Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту
Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2022
Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту
Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:07
2022-05-13T15:07
2022-05-13T15:07
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую профессию в этом году смогут почти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По оперативным данным областного управления социальной политики, в регионе сейчас ощущается дефицит парикмахеров, поваров, водителей, овощеводов, медсестер, сварщиков.По словам главы региона, некоторые из тех, кто пришел получить новую профессию, в будущем планируют открыть свое дело. Им в качестве поддержки центры занятости выдают субсидии в размере 145 тысяч рублей. Такой поддержкой с начала года воспользовались почти 50 человек."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных". – отметил Артамонов
https://ria.ru/20220512/lipetsk-1788218486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости
. Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую профессию в этом году смогут почти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По оперативным данным областного управления социальной политики, в регионе сейчас ощущается дефицит парикмахеров, поваров, водителей, овощеводов, медсестер, сварщиков.
По словам главы региона, некоторые из тех, кто пришел получить новую профессию, в будущем планируют открыть свое дело. Им в качестве поддержки центры занятости выдают субсидии в размере 145 тысяч рублей. Такой поддержкой с начала года воспользовались почти 50 человек.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных". – отметил Артамонов