https://ria.ru/20220513/natsproekt-1788343055.html

Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту

Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2022

Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту

Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:07

2022-05-13T15:07

2022-05-13T15:07

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую профессию в этом году смогут почти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По оперативным данным областного управления социальной политики, в регионе сейчас ощущается дефицит парикмахеров, поваров, водителей, овощеводов, медсестер, сварщиков.По словам главы региона, некоторые из тех, кто пришел получить новую профессию, в будущем планируют открыть свое дело. Им в качестве поддержки центры занятости выдают субсидии в размере 145 тысяч рублей. Такой поддержкой с начала года воспользовались почти 50 человек."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных". – отметил Артамонов

https://ria.ru/20220512/lipetsk-1788218486.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, игорь артамонов