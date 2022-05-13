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Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2022
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Липецкая область
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Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту
Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту - РИА Новости, 13.05.2022
Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту
Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:07
2022-05-13T15:07
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую профессию в этом году смогут почти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По оперативным данным областного управления социальной политики, в регионе сейчас ощущается дефицит парикмахеров, поваров, водителей, овощеводов, медсестер, сварщиков.По словам главы региона, некоторые из тех, кто пришел получить новую профессию, в будущем планируют открыть свое дело. Им в качестве поддержки центры занятости выдают субсидии в размере 145 тысяч рублей. Такой поддержкой с начала года воспользовались почти 50 человек."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных". – отметил Артамонов
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общество, игорь артамонов
15:07 13.05.2022
 

Почти 500 жителей Липецкой области освоили новые профессии по нацпроекту

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Программой бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Демография" с начала года воспользовались почти пятьсот жителей Липецкой области, всего получить новую профессию в этом году смогут почти четыре тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По оперативным данным областного управления социальной политики, в регионе сейчас ощущается дефицит парикмахеров, поваров, водителей, овощеводов, медсестер, сварщиков.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 21:52Липецкая область
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту
По словам главы региона, некоторые из тех, кто пришел получить новую профессию, в будущем планируют открыть свое дело. Им в качестве поддержки центры занятости выдают субсидии в размере 145 тысяч рублей. Такой поддержкой с начала года воспользовались почти 50 человек.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных". – отметил Артамонов
 
Липецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
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