https://ria.ru/20220513/nato-1788398974.html

Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:44

2022-05-13T17:44

2022-05-13T18:31

в мире

италия

нато

финляндия

швеция

мид италии

луиджи ди майо

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РИМ, 13 мая – РИА Новости. Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии."Италия решительно поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Мы рады приветствовать их в Североатлантическом альянсе, который обеспечивает мир десятилетиями", - приводит его слова телеканал Sky TG24. Намерение Стокгольма и Хельсинки, подчеркнул Ди Майо, исходит из суверенных решений двух государств.Говоря о конфликте на Украине, Ди Майо подчеркнул его последствия на продовольственную ситуацию. По его словам, рост цен на еду угрожает "хлебной мировой войной". В следующем месяце, добавил министр, Италия в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поддержит инициативу по преодолению продовольственного кризиса в Средиземноморье.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

италия

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, нато, финляндия, швеция, мид италии, луиджи ди майо