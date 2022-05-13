https://ria.ru/20220513/nato-1788398974.html
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:44
2022-05-13T17:44
2022-05-13T18:31
в мире
италия
нато
финляндия
швеция
мид италии
луиджи ди майо
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РИМ, 13 мая – РИА Новости. Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии."Италия решительно поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Мы рады приветствовать их в Североатлантическом альянсе, который обеспечивает мир десятилетиями", - приводит его слова телеканал Sky TG24. Намерение Стокгольма и Хельсинки, подчеркнул Ди Майо, исходит из суверенных решений двух государств.Говоря о конфликте на Украине, Ди Майо подчеркнул его последствия на продовольственную ситуацию. По его словам, рост цен на еду угрожает "хлебной мировой войной". В следующем месяце, добавил министр, Италия в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поддержит инициативу по преодолению продовольственного кризиса в Средиземноморье.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, нато, финляндия, швеция, мид италии, луиджи ди майо
17:44 13.05.2022 (обновлено: 18:31 13.05.2022)
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Италии выразил поддержку вступлению Финляндии и Швеции в НАТО