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Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:44
2022-05-13T18:31
в мире
италия
нато
финляндия
швеция
мид италии
луиджи ди майо
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РИМ, 13 мая – РИА Новости. Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии."Италия решительно поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Мы рады приветствовать их в Североатлантическом альянсе, который обеспечивает мир десятилетиями", - приводит его слова телеканал Sky TG24. Намерение Стокгольма и Хельсинки, подчеркнул Ди Майо, исходит из суверенных решений двух государств.Говоря о конфликте на Украине, Ди Майо подчеркнул его последствия на продовольственную ситуацию. По его словам, рост цен на еду угрожает "хлебной мировой войной". В следующем месяце, добавил министр, Италия в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поддержит инициативу по преодолению продовольственного кризиса в Средиземноморье.
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в мире, италия, нато, финляндия, швеция, мид италии, луиджи ди майо
17:44 13.05.2022 (обновлено: 18:31 13.05.2022)
 
Италия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Италии выразил поддержку вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 13 мая – РИА Новости. Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии.
"Италия решительно поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Мы рады приветствовать их в Североатлантическом альянсе, который обеспечивает мир десятилетиями", - приводит его слова телеканал Sky TG24. Намерение Стокгольма и Хельсинки, подчеркнул Ди Майо, исходит из суверенных решений двух государств.
Говоря о конфликте на Украине, Ди Майо подчеркнул его последствия на продовольственную ситуацию. По его словам, рост цен на еду угрожает "хлебной мировой войной". В следующем месяце, добавил министр, Италия в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поддержит инициативу по преодолению продовольственного кризиса в Средиземноморье.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреИталияНАТОФинляндияШвецияМИД ИталииЛуиджи Ди Майо
 
 
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