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Расширение НАТО усложнит сотрудничество в регионе, заявил Косачев - РИА Новости, 13.05.2022
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Расширение НАТО усложнит сотрудничество в регионе, заявил Косачев
Расширение НАТО усложнит сотрудничество в регионе, заявил Косачев - РИА Новости, 13.05.2022
Расширение НАТО усложнит сотрудничество в регионе, заявил Косачев
России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоять натоцентричной позиции в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:32
2022-05-13T17:32
в мире
россия
финляндия
швеция
нато
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоять натоцентричной позиции в таких важных сферах, как экология, энергетика, приграничное сотрудничество, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев."НАТО-доминантными становятся, к глубокому сожалению, все четыре структуры субрегионального сотрудничества - Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева-Евроарктического региона, Арктический совет и Северный совет. И это лишает североевропейский регион существенной части потенциала многостороннего сотрудничества, где ранее хотя бы относительный баланс интересов обеспечивался за счёт неприсоединения к военным блокам Финляндии и Швеции", - сказал политик.По словам законодателя, "после их вступления в НАТО России будет значительно труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоя консолидированной натоцентричной позиции в таких важных для всех сферах, как экология, энергетика, приграничное сотрудничество, контакты по линии коренных народов и других".Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220513/nato-1788327719.html
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в мире, россия, финляндия, швеция, нато, совет федерации рф, константин косачев
17:32 13.05.2022
 
Расширение НАТО усложнит сотрудничество в регионе, заявил Косачев

Сенатор Косачев: вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит сотрудничество в регионе

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоять натоцентричной позиции в таких важных сферах, как экология, энергетика, приграничное сотрудничество, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"НАТО-доминантными становятся, к глубокому сожалению, все четыре структуры субрегионального сотрудничества - Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева-Евроарктического региона, Арктический совет и Северный совет. И это лишает североевропейский регион существенной части потенциала многостороннего сотрудничества, где ранее хотя бы относительный баланс интересов обеспечивался за счёт неприсоединения к военным блокам Финляндии и Швеции", - сказал политик.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:17
Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО
По словам законодателя, "после их вступления в НАТО России будет значительно труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоя консолидированной натоцентричной позиции в таких важных для всех сферах, как экология, энергетика, приграничное сотрудничество, контакты по линии коренных народов и других".
Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреРоссияФинляндияШвецияНАТОСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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