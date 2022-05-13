Расширение НАТО усложнит сотрудничество в регионе, заявил Косачев
Сенатор Косачев: вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит сотрудничество в регионе
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоять натоцентричной позиции в таких важных сферах, как экология, энергетика, приграничное сотрудничество, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"НАТО-доминантными становятся, к глубокому сожалению, все четыре структуры субрегионального сотрудничества - Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева-Евроарктического региона, Арктический совет и Северный совет. И это лишает североевропейский регион существенной части потенциала многостороннего сотрудничества, где ранее хотя бы относительный баланс интересов обеспечивался за счёт неприсоединения к военным блокам Финляндии и Швеции", - сказал политик.
По словам законодателя, "после их вступления в НАТО России будет значительно труднее продвигать интересы регионального сотрудничества, противостоя консолидированной натоцентричной позиции в таких важных для всех сферах, как экология, энергетика, приграничное сотрудничество, контакты по линии коренных народов и других".
Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.