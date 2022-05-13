https://ria.ru/20220513/nato-1788392467.html

Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса

Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса - РИА Новости, 13.05.2022

Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса

Премьер Эстонии Кая Каллас на встрече в Таллине с президентом Польши Анджеем Дудой заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде должны быть приняты... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:24

2022-05-13T17:24

2022-05-13T17:31

в мире

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польша

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас на встрече в Таллине с президентом Польши Анджеем Дудой заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде должны быть приняты решения по усилению "восточного крыла" Североатлантического альянса.На встрече также было заявлено, что нужно продолжать усилия по изоляции России в политическом и военном отношении. "Нам еще многое предстоит сделать, в том числе, например, утвердить шестой пакет санкций ЕС", - подчеркнула Каллас.Премьер Эстонии отметила решающую роль Польши в оказании военной и гуманитарной помощи Украине. "Польша очень много сделала для помощи Украине и продолжит эти усилия. Важна и помощь Еврокомиссии тем странам, которые приняли украинских военных беженцев", - добавила Каллас.Каллас и Дуда обсудили, как можно помочь Украине в экспорте зерна. "Украинское зерно имеет мировое значение, и от него зависят многие части мира. Чтобы предотвратить глобальный голод, нужно найти решение для вывоза зерна с Украины", - считают участники встречи в Таллине.Премьер Эстонии также призвала Польшу присоединиться к инициативе по строительству энергетической сети в Балтийском море, к которой можно было бы подключить морские ветряные электростанции и которая будет действовать как дополнительное международное электрическое соединение.

https://ria.ru/20220512/estoniya-1788191085.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эстония, польша, украина, евросоюз