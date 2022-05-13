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Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса - РИА Новости, 13.05.2022
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Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса
Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса - РИА Новости, 13.05.2022
Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса
Премьер Эстонии Кая Каллас на встрече в Таллине с президентом Польши Анджеем Дудой заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде должны быть приняты... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:24
2022-05-13T17:31
в мире
эстония
польша
украина
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас на встрече в Таллине с президентом Польши Анджеем Дудой заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде должны быть приняты решения по усилению "восточного крыла" Североатлантического альянса.На встрече также было заявлено, что нужно продолжать усилия по изоляции России в политическом и военном отношении. "Нам еще многое предстоит сделать, в том числе, например, утвердить шестой пакет санкций ЕС", - подчеркнула Каллас.Премьер Эстонии отметила решающую роль Польши в оказании военной и гуманитарной помощи Украине. "Польша очень много сделала для помощи Украине и продолжит эти усилия. Важна и помощь Еврокомиссии тем странам, которые приняли украинских военных беженцев", - добавила Каллас.Каллас и Дуда обсудили, как можно помочь Украине в экспорте зерна. "Украинское зерно имеет мировое значение, и от него зависят многие части мира. Чтобы предотвратить глобальный голод, нужно найти решение для вывоза зерна с Украины", - считают участники встречи в Таллине.Премьер Эстонии также призвала Польшу присоединиться к инициативе по строительству энергетической сети в Балтийском море, к которой можно было бы подключить морские ветряные электростанции и которая будет действовать как дополнительное международное электрическое соединение.
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в мире, эстония, польша, украина, евросоюз
17:24 13.05.2022 (обновлено: 17:31 13.05.2022)
 
Премьер Эстонии призвала НАТО усилить "восточное крыло" альянса

Премьер Эстонии Каллас: НАТО необходимо усилить оборону на восточном крыле альянса

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Christophe Ena
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас на встрече в Таллине с президентом Польши Анджеем Дудой заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде должны быть приняты решения по усилению "восточного крыла" Североатлантического альянса.

"На саммите в НАТО в Мадриде должны быть приняты ясные и четкие решения. Учитывая, что Россия подняла уровень агрессии в Европе, НАТО необходимо усилить оборону там, где она нужнее всего. Особенно на восточном крыле НАТО", - цитирует в пятницу Каллас пресс-служба эстонского правительства.

На встрече также было заявлено, что нужно продолжать усилия по изоляции России в политическом и военном отношении. "Нам еще многое предстоит сделать, в том числе, например, утвердить шестой пакет санкций ЕС", - подчеркнула Каллас.
Премьер Эстонии отметила решающую роль Польши в оказании военной и гуманитарной помощи Украине. "Польша очень много сделала для помощи Украине и продолжит эти усилия. Важна и помощь Еврокомиссии тем странам, которые приняли украинских военных беженцев", - добавила Каллас.
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Каллас и Дуда обсудили, как можно помочь Украине в экспорте зерна. "Украинское зерно имеет мировое значение, и от него зависят многие части мира. Чтобы предотвратить глобальный голод, нужно найти решение для вывоза зерна с Украины", - считают участники встречи в Таллине.
Премьер Эстонии также призвала Польшу присоединиться к инициативе по строительству энергетической сети в Балтийском море, к которой можно было бы подключить морские ветряные электростанции и которая будет действовать как дополнительное международное электрическое соединение.
 
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