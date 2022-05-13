https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html

Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против

Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против

Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО, если Турция выскажется против, и Анкара, вероятно, попытается на этом что-то выгадать для себя, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:37

2022-05-13T15:37

2022-05-13T15:37

в мире

турция

финляндия

швеция

нато

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО, если Турция выскажется против, и Анкара, вероятно, попытается на этом что-то выгадать для себя, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара пока негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку "до этого была ошибка в связи с Грецией", а кроме того, "скандинавские страны имеют привычку" гостеприимного отношения к террористам, "пускать их в парламент".Эксперт отметил, что не до конца понимает причин такого "выступления" Эрдогана, поскольку интересы Турции с Финляндией и Швецией никогда не пересекались, у стран не было конфликтов - возможно, в ближайшее время начнется переговорный процесс, чтобы выяснить, насколько твердо Анкара стоит на этой позиции."Может начаться, действительно, торг. Где-то ему (Эрдогану - ред.) пойдут навстречу, а он скажет, что он не возражает", - пояснил Топорнин.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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швеция

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, финляндия, швеция, нато