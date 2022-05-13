https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html
Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против
Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против - РИА Новости, 13.05.2022
Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против
Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО, если Турция выскажется против, и Анкара, вероятно, попытается на этом что-то выгадать для себя, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:37
2022-05-13T15:37
2022-05-13T15:37
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО, если Турция выскажется против, и Анкара, вероятно, попытается на этом что-то выгадать для себя, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара пока негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку "до этого была ошибка в связи с Грецией", а кроме того, "скандинавские страны имеют привычку" гостеприимного отношения к террористам, "пускать их в парламент".Эксперт отметил, что не до конца понимает причин такого "выступления" Эрдогана, поскольку интересы Турции с Финляндией и Швецией никогда не пересекались, у стран не было конфликтов - возможно, в ближайшее время начнется переговорный процесс, чтобы выяснить, насколько твердо Анкара стоит на этой позиции."Может начаться, действительно, торг. Где-то ему (Эрдогану - ред.) пойдут навстречу, а он скажет, что он не возражает", - пояснил Топорнин.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, финляндия, швеция, нато
Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против
Доцент МГИМО Никонов: НАТО необходим голос Турции для приема в альянс Финляндии и Швеции
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО, если Турция выскажется против, и Анкара, вероятно, попытается на этом что-то выгадать для себя, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее президент Турции
Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара пока негативно относится к вступлению Финляндии
и Швеции
в НАТО
, поскольку "до этого была ошибка в связи с Грецией", а кроме того, "скандинавские страны имеют привычку" гостеприимного отношения к террористам, "пускать их в парламент".
"Вступление новых членов в состав НАТО требует согласия всех участников этого военного альянса, и Турция, как член НАТО, имеет такой же голос, как и другие его участники", - сказал Топорнин, подчеркнув, что не существует каких-либо возможностей принять страну в НАТО без голоса Турции.
Эксперт отметил, что не до конца понимает причин такого "выступления" Эрдогана, поскольку интересы Турции с Финляндией и Швецией никогда не пересекались, у стран не было конфликтов - возможно, в ближайшее время начнется переговорный процесс, чтобы выяснить, насколько твердо Анкара стоит на этой позиции.
"Может начаться, действительно, торг. Где-то ему (Эрдогану - ред.) пойдут навстречу, а он скажет, что он не возражает", - пояснил Топорнин.