https://ria.ru/20220513/nato-1788344430.html

Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными

Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными

Заявления президента Турции Таийпа Эрдогана о том, что Анкара не может положительно смотреть на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - это позитивный момент... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:09

2022-05-13T15:09

2022-05-13T15:10

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления президента Турции Таийпа Эрдогана о том, что Анкара не может положительно смотреть на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - это позитивный момент для РФ, говорящий о том, что Турция не хочет ссориться с Россией, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно."Это говорит о том, что Турция в какой-то степени не хочет усугублять отношения с Россией, и это позитивный момент в политике Турции для нас", - сказал Надеин-Раевский, уточнив, что турецкие власти хорошо знают об озабоченностях России в контексте расширения НАТО.Но в то же время, подчеркнул эксперт, Турция, предпринимая какие-либо шаги в международном поле, всегда преследует множественные цели. В данной ситуации это прежде всего получение нового вооружения и обслуживание техники, большая часть которой разработана в США, но производится в Турции."Они (власти Турции - ред.) заинтересованы в том, чтобы получать скидки и дотации при приобретении вооружений. А чем больше нахлебников в этой сфере - тем хуже для тех, кто их уже получает. Как никак, пирог не безграничный, и делить его всегда болезненно", - добавил эксперт. Кроме того, напомнил он, Турция даже в рамках НАТО все время подчеркивает, что остается на позиции соблюдения собственных интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/erdogan-1788337387.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html

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