Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/nato-1788344430.html
Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными
Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными - РИА Новости, 13.05.2022
Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными
Заявления президента Турции Таийпа Эрдогана о том, что Анкара не может положительно смотреть на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - это позитивный момент... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:09
2022-05-13T15:10
в мире
турция
россия
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_18875d11e4923b049b1f0894850a0ee1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления президента Турции Таийпа Эрдогана о том, что Анкара не может положительно смотреть на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - это позитивный момент для РФ, говорящий о том, что Турция не хочет ссориться с Россией, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно."Это говорит о том, что Турция в какой-то степени не хочет усугублять отношения с Россией, и это позитивный момент в политике Турции для нас", - сказал Надеин-Раевский, уточнив, что турецкие власти хорошо знают об озабоченностях России в контексте расширения НАТО.Но в то же время, подчеркнул эксперт, Турция, предпринимая какие-либо шаги в международном поле, всегда преследует множественные цели. В данной ситуации это прежде всего получение нового вооружения и обслуживание техники, большая часть которой разработана в США, но производится в Турции."Они (власти Турции - ред.) заинтересованы в том, чтобы получать скидки и дотации при приобретении вооружений. А чем больше нахлебников в этой сфере - тем хуже для тех, кто их уже получает. Как никак, пирог не безграничный, и делить его всегда болезненно", - добавил эксперт. Кроме того, напомнил он, Турция даже в рамках НАТО все время подчеркивает, что остается на позиции соблюдения собственных интересов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/erdogan-1788337387.html
https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html
турция
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_53:0:1776:1292_1920x0_80_0_0_cf9bc49037daebf1ae0b2839b82c0693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, финляндия, нато
15:09 13.05.2022 (обновлено: 15:10 13.05.2022)
 
Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии и Швеции позитивными

Эксперт назвал заявления Эрдогана по Финляндии, Швеции позитивным моментом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления президента Турции Таийпа Эрдогана о том, что Анкара не может положительно смотреть на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - это позитивный момент для РФ, говорящий о том, что Турция не хочет ссориться с Россией, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:46В мире
Эрдоган скептически высказался о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО
"Это говорит о том, что Турция в какой-то степени не хочет усугублять отношения с Россией, и это позитивный момент в политике Турции для нас", - сказал Надеин-Раевский, уточнив, что турецкие власти хорошо знают об озабоченностях России в контексте расширения НАТО.
Но в то же время, подчеркнул эксперт, Турция, предпринимая какие-либо шаги в международном поле, всегда преследует множественные цели. В данной ситуации это прежде всего получение нового вооружения и обслуживание техники, большая часть которой разработана в США, но производится в Турции.
"Они (власти Турции - ред.) заинтересованы в том, чтобы получать скидки и дотации при приобретении вооружений. А чем больше нахлебников в этой сфере - тем хуже для тех, кто их уже получает. Как никак, пирог не безграничный, и делить его всегда болезненно", - добавил эксперт. Кроме того, напомнил он, Турция даже в рамках НАТО все время подчеркивает, что остается на позиции соблюдения собственных интересов.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 21:27
Полянский прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО
 
В миреТурцияРоссияФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала