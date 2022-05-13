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В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО
Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:06
2022-05-13T11:01
в мире
финляндия
швеция
нато
китай
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times. "Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров, вступит в НАТО, это будет опасная эскалация прямо у порога России", — говорится в статье.Когда речь заходит об архитектуре европейской безопасности, невозможно игнорировать Москву и укреплять безопасность за счет угроз ей, заметили колумнисты. При расширении на восток НАТО поглотила немало членов бывшего Советского Союза, что сделало Европу не безопаснее, а даже наоборот. Тем не менее альянс приветствует расширение на север, но это приведет к дисбалансу в Евросоюзе и перекраиванию геополитической карты, считают китайские журналисты. По их мнению, Финляндия и Швеция после подачи заявки могут подумать, что вступление в НАТО обеспечит им безопасность, но на деле они рискуют оказаться в авангарде опасной антироссийской кампании. Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и присоединении к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.Накануне власти Финляндии заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку в альянс, Швеция собирается сделать это 16 мая.В Кремле это расширение НАТО назвали экзистенциальной угрозой для России. В МИД предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html
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в мире, финляндия, швеция, нато, китай, россия
10:06 13.05.2022 (обновлено: 11:01 13.05.2022)
 
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО

GT: расширение НАТО на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times.
"Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров, вступит в НАТО, это будет опасная эскалация прямо у порога России", — говорится в статье.
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Когда речь заходит об архитектуре европейской безопасности, невозможно игнорировать Москву и укреплять безопасность за счет угроз ей, заметили колумнисты.
При расширении на восток НАТО поглотила немало членов бывшего Советского Союза, что сделало Европу не безопаснее, а даже наоборот. Тем не менее альянс приветствует расширение на север, но это приведет к дисбалансу в Евросоюзе и перекраиванию геополитической карты, считают китайские журналисты.
По их мнению, Финляндия и Швеция после подачи заявки могут подумать, что вступление в НАТО обеспечит им безопасность, но на деле они рискуют оказаться в авангарде опасной антироссийской кампании.
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Накануне власти Финляндии заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку в альянс, Швеция собирается сделать это 16 мая.
В Кремле это расширение НАТО назвали экзистенциальной угрозой для России. В МИД предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.
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История расширения НАТО
 
В миреФинляндияШвецияНАТОКитайРоссия
 
 
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