https://ria.ru/20220513/nato-1788259010.html
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО
Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:06
2022-05-13T10:06
2022-05-13T11:01
в мире
финляндия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times. "Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров, вступит в НАТО, это будет опасная эскалация прямо у порога России", — говорится в статье.Когда речь заходит об архитектуре европейской безопасности, невозможно игнорировать Москву и укреплять безопасность за счет угроз ей, заметили колумнисты. При расширении на восток НАТО поглотила немало членов бывшего Советского Союза, что сделало Европу не безопаснее, а даже наоборот. Тем не менее альянс приветствует расширение на север, но это приведет к дисбалансу в Евросоюзе и перекраиванию геополитической карты, считают китайские журналисты. По их мнению, Финляндия и Швеция после подачи заявки могут подумать, что вступление в НАТО обеспечит им безопасность, но на деле они рискуют оказаться в авангарде опасной антироссийской кампании. Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и присоединении к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.Накануне власти Финляндии заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку в альянс, Швеция собирается сделать это 16 мая.В Кремле это расширение НАТО назвали экзистенциальной угрозой для России. В МИД предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.
https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/oruzhie-1788241865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, швеция, нато, китай, россия
10:06 13.05.2022 (обновлено: 11:01 13.05.2022)
В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО
GT: расширение НАТО на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times
.
"Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров, вступит в НАТО, это будет опасная эскалация прямо у порога России", — говорится в статье.
Когда речь заходит об архитектуре европейской безопасности, невозможно игнорировать Москву и укреплять безопасность за счет угроз ей, заметили колумнисты.
При расширении на восток НАТО поглотила немало членов бывшего Советского Союза, что сделало Европу не безопаснее, а даже наоборот. Тем не менее альянс приветствует расширение на север, но это приведет к дисбалансу в Евросоюзе и перекраиванию геополитической карты, считают китайские журналисты.
По их мнению, Финляндия и Швеция после подачи заявки могут подумать, что вступление в НАТО обеспечит им безопасность, но на деле они рискуют оказаться в авангарде опасной антироссийской кампании.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и присоединении к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
Накануне власти Финляндии заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку в альянс, Швеция собирается сделать это 16 мая.
В Кремле это расширение НАТО назвали экзистенциальной угрозой для России. В МИД предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.