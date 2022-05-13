https://ria.ru/20220513/nato-1788259010.html

В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО

В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

В Китае рассказали, как изменится Европа из-за действий НАТО

Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:06

2022-05-13T10:06

2022-05-13T11:01

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Расширение Cевероатлантического альянса на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку, пишет китайский портал Global Times. "Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров, вступит в НАТО, это будет опасная эскалация прямо у порога России", — говорится в статье.Когда речь заходит об архитектуре европейской безопасности, невозможно игнорировать Москву и укреплять безопасность за счет угроз ей, заметили колумнисты. При расширении на восток НАТО поглотила немало членов бывшего Советского Союза, что сделало Европу не безопаснее, а даже наоборот. Тем не менее альянс приветствует расширение на север, но это приведет к дисбалансу в Евросоюзе и перекраиванию геополитической карты, считают китайские журналисты. По их мнению, Финляндия и Швеция после подачи заявки могут подумать, что вступление в НАТО обеспечит им безопасность, но на деле они рискуют оказаться в авангарде опасной антироссийской кампании. Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и присоединении к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.Накануне власти Финляндии заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку в альянс, Швеция собирается сделать это 16 мая.В Кремле это расширение НАТО назвали экзистенциальной угрозой для России. В МИД предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/oruzhie-1788241865.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, швеция, нато, китай, россия