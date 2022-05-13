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Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО
Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО "в середине... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T04:13
2022-05-13T04:18
в мире
матти ванханен
финляндия
россия
швеция
нато
пекка хаависто
токио
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ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО "в середине следующей недели".Ранее спикер парламента Финляндии Матти Ванханен заявил, что парламент страны начнет обсуждать возможное вступление страны в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Хаависто подчеркнул, что Финляндия "желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно".Министр считает, что переходный перед вступлением в альянс является "действительно опасным", но с учетом поддержки Британии и других европейских стран не думает, что "произойдет какая-то неразбериха, хотя нужно быть готовым и к этой ситуации".Финляндия и Швеция намерены подать заявления о вступление в НАТО в связи с событиями на Украине.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.В МИД России заявляли, что вступление Финляндии в НАТО станет прямым нарушением международно-правовых обязательств этой страны.
https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html
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в мире, матти ванханен, финляндия, россия, швеция, нато, пекка хаависто, токио, дмитрий песков
04:13 13.05.2022 (обновлено: 04:18 13.05.2022)
 
Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто: страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО "в середине следующей недели".

"Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки", — сказал министр о сроках подачи официального заявления на вступление в НАТО.

Ранее спикер парламента Финляндии Матти Ванханен заявил, что парламент страны начнет обсуждать возможное вступление страны в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Хаависто подчеркнул, что Финляндия "желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно".
Министр считает, что переходный перед вступлением в альянс является "действительно опасным", но с учетом поддержки Британии и других европейских стран не думает, что "произойдет какая-то неразбериха, хотя нужно быть готовым и к этой ситуации".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 21:27
Полянский прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Финляндия и Швеция намерены подать заявления о вступление в НАТО в связи с событиями на Украине.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
В МИД России заявляли, что вступление Финляндии в НАТО станет прямым нарушением международно-правовых обязательств этой страны.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреМатти ВанханенФинляндияРоссияШвецияНАТОПекка ХаавистоТокиоДмитрий Песков
 
 
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