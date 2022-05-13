04:13 13.05.2022 (обновлено: 04:18 13.05.2022)
Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто: страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО "в середине следующей недели".
"Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки", — сказал министр о сроках подачи официального заявления на вступление в НАТО.
Ранее спикер парламента Финляндии Матти Ванханен заявил, что парламент страны начнет обсуждать возможное вступление страны в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Хаависто подчеркнул, что Финляндия "желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно".
Министр считает, что переходный перед вступлением в альянс является "действительно опасным", но с учетом поддержки Британии и других европейских стран не думает, что "произойдет какая-то неразбериха, хотя нужно быть готовым и к этой ситуации".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
В МИД России заявляли, что вступление Финляндии в НАТО станет прямым нарушением международно-правовых обязательств этой страны.