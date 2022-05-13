https://ria.ru/20220513/nato-1788238080.html

Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО

Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

Глава МИД Финляндии сообщил, когда страна подаст заявку в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО "в середине... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T04:13

2022-05-13T04:13

2022-05-13T04:18

в мире

матти ванханен

финляндия

россия

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пекка хаависто

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ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО "в середине следующей недели".Ранее спикер парламента Финляндии Матти Ванханен заявил, что парламент страны начнет обсуждать возможное вступление страны в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Хаависто подчеркнул, что Финляндия "желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно".Министр считает, что переходный перед вступлением в альянс является "действительно опасным", но с учетом поддержки Британии и других европейских стран не думает, что "произойдет какая-то неразбериха, хотя нужно быть готовым и к этой ситуации".Финляндия и Швеция намерены подать заявления о вступление в НАТО в связи с событиями на Украине.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.В МИД России заявляли, что вступление Финляндии в НАТО станет прямым нарушением международно-правовых обязательств этой страны.

https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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в мире, матти ванханен, финляндия, россия, швеция, нато, пекка хаависто, токио, дмитрий песков