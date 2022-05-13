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Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 13.05.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 13.05.2022
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра
Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:30
2022-05-13T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сегодня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Артем Смирнов
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12:30 13.05.2022
 

Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Ветреная погода в Москве
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сегодня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
уборка мусора - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве
"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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