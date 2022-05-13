https://ria.ru/20220513/moskva-1788295171.html
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 13.05.2022
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра
Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:30
2022-05-13T12:30
2022-05-13T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сегодня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220512/moskva-1788161795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва