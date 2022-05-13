https://ria.ru/20220513/moskva-1788295171.html

Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра

Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 13.05.2022

Москвичей просят быть осторожными на улице из-за порывистого ветра

Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:30

2022-05-13T12:30

2022-05-13T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сохраняющегося сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сегодня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220512/moskva-1788161795.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва