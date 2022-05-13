Президент Молдавии утвердила продажу США бывшего стадиона в Кишиневе
Майя Санду утвердила продажу США территорию бывшего стадиона в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ, которым утвердила продажу США территории бывшего республиканского стадиона в Кишиневе, на его месте построят здание американской дипмиссии.
Ранее представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Занимавший в то время пост президента Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, Соцпартия и партия "Шор", у которых было большинство, отменили передачу земли дипмиссии, но Конституционный суд признал эти действия незаконными. США и Молдавия 28 апреля подписали соглашение о продаже территории бывшего республиканского стадиона. Парламент республики в мае в финальном чтении утвердил продажу участка.
"Президент Молдавии постановляет: промульгировать Закон №115 от 5 мая 2022 года о ратификации соглашения, заключенного путем обмена нотами между правительством Молдавии и правительством Соединенных Штатов Америки относительно земельного участка для строительства посольства Соединенных Штатов Америки в Молдавии", - говорится в указе главы республики, опубликованном в "Официальном Мониторе" (государственном вестнике законодательных изменений".
Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.