https://ria.ru/20220513/miting-1788413630.html
Жители Риги вышли на митинг после решения снести памятник освободителям
Жители Риги вышли на митинг после решения снести памятник освободителям - РИА Новости, 13.05.2022
Жители Риги вышли на митинг после решения снести памятник освободителям
На Ратушной площади в Риге полиция задержала семь участников митинга против сноса памятника советским воинам — освободителям Латвии, передает Sputnik Ближнее... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:31
2022-05-13T18:31
2022-05-13T19:59
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Ратушной площади в Риге полиция задержала семь участников митинга против сноса памятника советским воинам — освободителям Латвии, передает Sputnik Ближнее зарубежье."Четверо задержаны за проведение несанкционированного пикета, двое — за ношение георгиевских лент, еще один — за мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.Отмечается, что среди задержанных оказалась депутат Европарламента и лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок. Впоследствии сотрудники рижской полиции ее отпустили.Перед Днем Победы в Латвии развернулась мощная антироссийская кампания. Несмотря на это, девятого мая к памятнику Освободителям Риги принесли огромное количество цветов. На следующее утро городские власти убрали букеты с помощью трактора, но жители города снова принесли цветы и зажгли свечи. Кроме того, в среду местная полиция закрыла доступ к монументу, но и это не остановило рижан. На этом фоне латвийский сейм в одностороннем порядке прекратил действие статьи 13 межправительственного cоглашения с Россией, согласно которому прибалтийская республика обязана охранять мемориалы и места массовых захоронений советских воинов на своей территории. В итоге Рига получила правовое основание для сноса памятника. В пятницу 38 депутатов местной думы проголосовали за снос монумента, еще семь — выступили против.В России негативно отреагировали на решение латвийских властей. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее в Риге "международным оборзением". Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.
https://ria.ru/20220513/latviya-1788393895.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинг жителей Риги в связи с решением снести памятник Освободителям
Жители Риги вышли на митинг после решения снести памятник освободителям. Полиция задержала семь участников акции. Отмечается, что среди задержанных оказалась депутат Европарламента и лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок. Впоследствии сотрудники рижской полиции ее отпустили.
2022-05-13T18:31
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, рига, латвия, день победы, россия
18:31 13.05.2022 (обновлено: 19:59 13.05.2022)
Жители Риги вышли на митинг после решения снести памятник освободителям
Жители Риги вышли на митинг после решения думы снести памятник освободителям
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
На Ратушной площади в Риге полиция задержала семь участников митинга против сноса памятника советским воинам — освободителям Латвии, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Четверо задержаны за проведение несанкционированного пикета, двое — за ношение георгиевских лент, еще один — за мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди задержанных оказалась депутат Европарламента и лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок. Впоследствии сотрудники рижской полиции ее отпустили.
Перед Днем Победы в Латвии развернулась мощная антироссийская кампания. Несмотря на это, девятого мая к памятнику Освободителям Риги
принесли огромное количество цветов. На следующее утро городские власти убрали букеты с помощью трактора, но жители города снова принесли цветы и зажгли свечи. Кроме того, в среду местная полиция закрыла доступ к монументу, но и это не остановило рижан.
На этом фоне латвийский сейм в одностороннем порядке прекратил действие статьи 13 межправительственного cоглашения с Россией, согласно которому прибалтийская республика обязана охранять мемориалы и места массовых захоронений советских воинов на своей территории. В итоге Рига получила правовое основание для сноса памятника. В пятницу 38 депутатов местной думы проголосовали за снос монумента, еще семь — выступили против.
В России негативно отреагировали на решение латвийских властей. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее в Риге "международным оборзением". Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.