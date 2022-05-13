14:28 13.05.2022 (обновлено: 15:35 13.05.2022)
Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией
Премьер-министр Грузии Гарибашвили пообещал народу мир с Россией
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией и пообещал, что страну не вовлекут в военные конфликты.
"Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет — наоборот, будет развитие, строительство и мир", — сказал он журналистам.
Глава правительства подчеркнул, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести деструктивность в ситуацию в Грузии. Он также отметил, что стабильность, развитие и мир — это достижение основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины грузинское руководство не раз заявляло, что не присоединится к западным санкциям против России и не сделает ничего такого, что не соответствовало бы национальным интересам. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву очень помогло бы открытие Грузией "второго фронта". Ни в партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции эту идею не поддержали, после чего президент Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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