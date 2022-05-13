Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/mir-1788331580.html
Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией
Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией - РИА Новости, 13.05.2022
Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией и пообещал, что страну не вовлекут в военные конфликты. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:28
2022-05-13T15:35
в мире
россия
грузия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:83:2936:1735_1920x0_80_0_0_7a362d910339bbaa1e39e2d0e5e60c14.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией и пообещал, что страну не вовлекут в военные конфликты.Глава правительства подчеркнул, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести деструктивность в ситуацию в Грузии. Он также отметил, что стабильность, развитие и мир — это достижение основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины грузинское руководство не раз заявляло, что не присоединится к западным санкциям против России и не сделает ничего такого, что не соответствовало бы национальным интересам. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву очень помогло бы открытие Грузией "второго фронта". Ни в партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции эту идею не поддержали, после чего президент Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/gruziya-1783373952.html
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_431beec64f90603d56554611ac167a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, ираклий гарибашвили
14:28 13.05.2022 (обновлено: 15:35 13.05.2022)
 
Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией

Премьер-министр Грузии Гарибашвили пообещал народу мир с Россией

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией и пообещал, что страну не вовлекут в военные конфликты.

"Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет — наоборот, будет развитие, строительство и мир", — сказал он журналистам.

Глава правительства подчеркнул, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести деструктивность в ситуацию в Грузии. Он также отметил, что стабильность, развитие и мир — это достижение основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины грузинское руководство не раз заявляло, что не присоединится к западным санкциям против России и не сделает ничего такого, что не соответствовало бы национальным интересам. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву очень помогло бы открытие Грузией "второго фронта". Ни в партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции эту идею не поддержали, после чего президент Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 08:00
"Второй фронт не откроем". Что не поделили Киев и Тбилиси
 
В миреРоссияГрузияИраклий Гарибашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала