https://ria.ru/20220513/mir-1788331580.html

Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией

Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией - РИА Новости, 13.05.2022

Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией и пообещал, что страну не вовлекут в военные конфликты. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:28

2022-05-13T14:28

2022-05-13T15:35

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией и пообещал, что страну не вовлекут в военные конфликты.Глава правительства подчеркнул, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести деструктивность в ситуацию в Грузии. Он также отметил, что стабильность, развитие и мир — это достижение основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины грузинское руководство не раз заявляло, что не присоединится к западным санкциям против России и не сделает ничего такого, что не соответствовало бы национальным интересам. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву очень помогло бы открытие Грузией "второго фронта". Ни в партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции эту идею не поддержали, после чего президент Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/gruziya-1783373952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, грузия, ираклий гарибашвили