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В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться - РИА Новости, 13.05.2022
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В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться
В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться - РИА Новости, 13.05.2022
В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться
Из-за нежелания учиться 17-летний юноша "заминировал" школу в Железнодорожном районе Хабаровска, на него заведено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:52
2022-05-13T10:52
россия
хабаровский край
хабаровск
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ложные сообщения о минировании зданий
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Из-за нежелания учиться 17-летний юноша "заминировал" школу в Железнодорожном районе Хабаровска, на него заведено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.По данным полиции, звонок с сообщением об угрозе днем поступил в единую диспетчерскую службу спасения. Для проверки информации на место выехали все оперативные службы, которые никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили."По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники установили местонахождение и задержали 17-летнего подростка. Со слов школьника, в этот день он не хотел идти на уроки и решил из хулиганских побуждений сообщить об опасности в учебном заведении", - информирует ведомство.Отмечается, что на юношу завели дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры), по которой грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20220511/minirovanie-1787825307.html
россия
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россия, хабаровский край, хабаровск, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ложные сообщения о минировании зданий
10:52 13.05.2022
 
В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться

В Хабаровске завели дело на подростка, "заминировавшего" школу из-за нежелания учиться

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Из-за нежелания учиться 17-летний юноша "заминировал" школу в Железнодорожном районе Хабаровска, на него заведено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
По данным полиции, звонок с сообщением об угрозе днем поступил в единую диспетчерскую службу спасения. Для проверки информации на место выехали все оперативные службы, которые никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили.
Сапер - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 08:19
В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования
"По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники установили местонахождение и задержали 17-летнего подростка. Со слов школьника, в этот день он не хотел идти на уроки и решил из хулиганских побуждений сообщить об опасности в учебном заведении", - информирует ведомство.
Отмечается, что на юношу завели дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры), по которой грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
РоссияХабаровский крайХабаровскПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ложные сообщения о минировании зданий
 
 
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