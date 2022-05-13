https://ria.ru/20220513/minirovanie-1788269165.html

В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться

В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться - РИА Новости, 13.05.2022

В Хабаровске десятиклассник "заминировал" школу из-за нежелания учиться

Из-за нежелания учиться 17-летний юноша "заминировал" школу в Железнодорожном районе Хабаровска, на него заведено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:52

2022-05-13T10:52

2022-05-13T10:52

россия

хабаровский край

хабаровск

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ложные сообщения о минировании зданий

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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Из-за нежелания учиться 17-летний юноша "заминировал" школу в Железнодорожном районе Хабаровска, на него заведено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.По данным полиции, звонок с сообщением об угрозе днем поступил в единую диспетчерскую службу спасения. Для проверки информации на место выехали все оперативные службы, которые никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили."По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники установили местонахождение и задержали 17-летнего подростка. Со слов школьника, в этот день он не хотел идти на уроки и решил из хулиганских побуждений сообщить об опасности в учебном заведении", - информирует ведомство.Отмечается, что на юношу завели дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры), по которой грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220511/minirovanie-1787825307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, хабаровский край, хабаровск, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ложные сообщения о минировании зданий