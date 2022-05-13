Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/matvienko-1788253023.html
Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство
Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство - РИА Новости, 13.05.2022
Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство
В современных условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными, растет вопрос на женское лидерство, заявила... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:27
2022-05-13T09:34
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
центральная азия
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
АШХАБАД, 13 мая - РИА Новости. В современных условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными, растет вопрос на женское лидерство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В нынешних условиях, когда и мировая политика и глобальная экономика становятся все более непримиримыми, бескомпромиссными, запрос на женское лидерство, на женский взгляд в самых разных сферах и областях год за годом растет", - сказала парламентарий, выступая в пятницу в рамках "Диалога женщин стран Центральной Азии и РФ".Она полагает, что существующая система нуждается в серьезной перезагрузке. "Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание. Все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения", - добавила она.Матвиенко подчеркнула, что в современном мире женщины оказывают большое влияние на укрепление международных, межрегиональных отношений, парламентской дипломатии. По ее словам, платформа "Диалога женщин государств Центральной Азии и России" в контакте с ООН могла бы способствовать более активному взаимодействию между женщинами-лидерами наших стран, поиску новых направлений для взаимовыгодных связей. Сенатор также отметила, что "на мировой арене Россия всегда выступает за развитие женского лидерства".
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788048814.html
центральная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, центральная азия, россия, оон
09:27 13.05.2022 (обновлено: 09:34 13.05.2022)
 
Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство

Матвиенко заявила, что в современном неспокойном мире растет запрос на женское лидерство

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 13 мая - РИА Новости. В современных условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными, растет вопрос на женское лидерство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В нынешних условиях, когда и мировая политика и глобальная экономика становятся все более непримиримыми, бескомпромиссными, запрос на женское лидерство, на женский взгляд в самых разных сферах и областях год за годом растет", - сказала парламентарий, выступая в пятницу в рамках "Диалога женщин стран Центральной Азии и РФ".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 09:37
Матвиенко рассказала, как можно снизить негативные последствия от санкций
Она полагает, что существующая система нуждается в серьезной перезагрузке. "Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание. Все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения", - добавила она.
Матвиенко подчеркнула, что в современном мире женщины оказывают большое влияние на укрепление международных, межрегиональных отношений, парламентской дипломатии. По ее словам, платформа "Диалога женщин государств Центральной Азии и России" в контакте с ООН могла бы способствовать более активному взаимодействию между женщинами-лидерами наших стран, поиску новых направлений для взаимовыгодных связей. Сенатор также отметила, что "на мировой арене Россия всегда выступает за развитие женского лидерства".
 
ПолитикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЦентральная АзияРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала