https://ria.ru/20220513/matvienko-1788253023.html

Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство

Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство - РИА Новости, 13.05.2022

Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство

В современных условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными, растет вопрос на женское лидерство, заявила... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:27

2022-05-13T09:27

2022-05-13T09:34

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

центральная азия

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg

АШХАБАД, 13 мая - РИА Новости. В современных условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными, растет вопрос на женское лидерство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В нынешних условиях, когда и мировая политика и глобальная экономика становятся все более непримиримыми, бескомпромиссными, запрос на женское лидерство, на женский взгляд в самых разных сферах и областях год за годом растет", - сказала парламентарий, выступая в пятницу в рамках "Диалога женщин стран Центральной Азии и РФ".Она полагает, что существующая система нуждается в серьезной перезагрузке. "Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание. Все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения", - добавила она.Матвиенко подчеркнула, что в современном мире женщины оказывают большое влияние на укрепление международных, межрегиональных отношений, парламентской дипломатии. По ее словам, платформа "Диалога женщин государств Центральной Азии и России" в контакте с ООН могла бы способствовать более активному взаимодействию между женщинами-лидерами наших стран, поиску новых направлений для взаимовыгодных связей. Сенатор также отметила, что "на мировой арене Россия всегда выступает за развитие женского лидерства".

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788048814.html

центральная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, центральная азия, россия, оон