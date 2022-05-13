09:27 13.05.2022 (обновлено: 09:34 13.05.2022)
Матвиенко: в современном мире растет запрос на женское лидерство
Матвиенко заявила, что в современном неспокойном мире растет запрос на женское лидерство
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
АШХАБАД, 13 мая - РИА Новости. В современных условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными, растет вопрос на женское лидерство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В нынешних условиях, когда и мировая политика и глобальная экономика становятся все более непримиримыми, бескомпромиссными, запрос на женское лидерство, на женский взгляд в самых разных сферах и областях год за годом растет", - сказала парламентарий, выступая в пятницу в рамках "Диалога женщин стран Центральной Азии и РФ".
Она полагает, что существующая система нуждается в серьезной перезагрузке. "Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание. Все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения", - добавила она.
Матвиенко подчеркнула, что в современном мире женщины оказывают большое влияние на укрепление международных, межрегиональных отношений, парламентской дипломатии. По ее словам, платформа "Диалога женщин государств Центральной Азии и России" в контакте с ООН могла бы способствовать более активному взаимодействию между женщинами-лидерами наших стран, поиску новых направлений для взаимовыгодных связей. Сенатор также отметила, что "на мировой арене Россия всегда выступает за развитие женского лидерства".