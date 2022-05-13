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Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/maski-1788314078.html
Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим
Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим - РИА Новости, 13.05.2022
Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить в Северной столице масочный... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:32
2022-05-13T13:45
распространение коронавируса
санкт-петербург
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
александр беглов
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить в Северной столице масочный режим."Направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и отменить в Санкт- Петербурге масочный режим", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Беглов отметил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Сейчас для лечения больных COVID-19 развернуты 1509 коек в семи стационарах города. Свободный коечный фонд на 12 мая составляет 18,3%.
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, александр беглов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:32 13.05.2022 (обновлено: 13:45 13.05.2022)
 
Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим

Беглов отправил в Роспотребнадзор предложение отменить в Петербурге масочный режим

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажиры общественного транспорта в Санкт-Петербурге
Пассажиры общественного транспорта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажиры общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить в Северной столице масочный режим.
"Направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и отменить в Санкт- Петербурге масочный режим", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Беглов отметил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Сейчас для лечения больных COVID-19 развернуты 1509 коек в семи стационарах города. Свободный коечный фонд на 12 мая составляет 18,3%.
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Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияАлександр БегловКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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