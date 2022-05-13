https://ria.ru/20220513/maski-1788314078.html

Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим

Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим - РИА Новости, 13.05.2022

Беглов предложил отменить в Петербурге масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить в Северной столице масочный... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:32

2022-05-13T13:32

2022-05-13T13:45

распространение коронавируса

санкт-петербург

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

александр беглов

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить в Северной столице масочный режим."Направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и отменить в Санкт- Петербурге масочный режим", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Беглов отметил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Сейчас для лечения больных COVID-19 развернуты 1509 коек в семи стационарах города. Свободный коечный фонд на 12 мая составляет 18,3%.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Кирилл Волков

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