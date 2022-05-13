https://ria.ru/20220513/maroderstvo-1788366553.html
Жительница Мариуполя рассказала о мародерстве украинских военных
Жительница Мариуполя рассказала о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 13.05.2022
Жительница Мариуполя рассказала о мародерстве украинских военных
Жительница Мариуполя рассказала российским военным следователям о мародерстве украинских боевиков во время осмотра разрушенного ими дома, передает корреспондент РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:17
2022-05-13T16:17
2022-05-13T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МАРИУПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала российским военным следователям о мародерстве украинских боевиков во время осмотра разрушенного ими дома, передает корреспондент РИА Новости.По словам женщины, украинские солдаты обокрали ее квартиру и взламывали ломами двери в соседские жилища.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/donbass-1786623231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жители Мариуполя рассказали военным следователям о мародерстве украинских боевиков
Военные следователи СК России выяснили подробности обстрела украинскими боевиками многоквартирного дома в Мариуполе и получили новые свидетельские показания против украинских вооруженных сил.
2022-05-13T16:17
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PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
16:17 13.05.2022 (обновлено: 17:05 13.05.2022)
Жительница Мариуполя рассказала о мародерстве украинских военных
Жительница Мариуполя рассказала сотрудникам СК о мародерстве украинских военных
МАРИУПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала российским военным следователям о мародерстве украинских боевиков во время осмотра разрушенного ими дома, передает корреспондент РИА Новости.
По словам женщины, украинские солдаты обокрали ее квартиру и взламывали ломами двери в соседские жилища.
"Причем воровали мелкие и дорогие вещи. Пили у нас, куча гильз валяется, уничтожили мебель и вещи и запустили чужих людей в нашу квартиру. Моего имущества пропало на 200 тысяч гривен", — поделилась она.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.