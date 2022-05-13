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Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек - РИА Новости, 13.05.2022
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:09
2022-05-13T16:09
2022-05-13T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуированы более 500 человек, включая 36 детей."В течение дня 13 мая с 08.00 до 16.00 (совпадает с мск - ред.) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 26 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)
16:09 13.05.2022 (обновлено: 16:15 13.05.2022)
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек
Представительство ДНР: из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек, среди них 26 детей