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Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/mariupol-1788363983.html
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек - РИА Новости, 13.05.2022
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:09
2022-05-13T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуированы более 500 человек, включая 36 детей."В течение дня 13 мая с 08.00 до 16.00 (совпадает с мск - ред.) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 26 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)
16:09 13.05.2022 (обновлено: 16:15 13.05.2022)
 
Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек

Представительство ДНР: из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек, среди них 26 детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуированы более 500 человек, включая 36 детей.
"В течение дня 13 мая с 08.00 до 16.00 (совпадает с мск - ред.) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 26 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаНовоазовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Telegram (приложение)
 
 
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