https://ria.ru/20220513/mariupol-1788363983.html

Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек

Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек - РИА Новости, 13.05.2022

Из Мариуполя эвакуировали еще 178 человек

Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:09

2022-05-13T16:09

2022-05-13T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу эвакуированы еще 178 человек, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуированы более 500 человек, включая 36 детей."В течение дня 13 мая с 08.00 до 16.00 (совпадает с мск - ред.) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 26 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)