https://ria.ru/20220513/mali-1788426779.html

Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях

Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях - РИА Новости, 13.05.2022

Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях

В Бамако сотни жителей вышли на демонстрацию в поддержку малийской армии и с критикой французский властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:19

2022-05-13T19:19

2022-05-13T23:08

в мире

мали

франция

бамако

эммануэль макрон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg

БАМАКО, 13 мая — РИА Новости. В Бамако сотни жителей вышли на демонстрацию в поддержку малийской армии и с критикой французский властей, передает корреспондент РИА Новости.Во время акции у памятника Независимости протестующие выразили недовольство действиями Парижа, в том числе из-за ситуации в Госси, где было обнаружено массовое захоронение местных жителей после ухода оттуда французского контингента.При этом митингующие высказывались в поддержку России.Так, участники протеста держали плакаты с лозунгами "Тысячи детей —жертвы Макрона (Белый расист)", "Макрон, для чего тебе нужны были твои дроны?", "Россия на защите Африки", "Макрон — мясник Госси".Как сообщали СМИ, вооруженные силы Мали 20 апреля вошли на военную базу, оставленную французским контингентом после проведения операции "Бархан" в Госси, и обнаружили там массовое захоронение. В свою очередь, Париж отрицает причастность к этому преступлению и называет его "инсценировкой россиян".Ранее Елисейский дворец заявил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с политикой переходных властей этой страны. По словам Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем местных властей.

https://ria.ru/20220512/mali-1788216675.html

мали

франция

бамако

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мали, франция, бамако, эммануэль макрон, россия