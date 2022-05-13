https://ria.ru/20220513/mali-1788426779.html
Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях
Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях - РИА Новости, 13.05.2022
Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях
В Бамако сотни жителей вышли на демонстрацию в поддержку малийской армии и с критикой французский властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:19
2022-05-13T19:19
2022-05-13T23:08
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БАМАКО, 13 мая — РИА Новости. В Бамако сотни жителей вышли на демонстрацию в поддержку малийской армии и с критикой французский властей, передает корреспондент РИА Новости.Во время акции у памятника Независимости протестующие выразили недовольство действиями Парижа, в том числе из-за ситуации в Госси, где было обнаружено массовое захоронение местных жителей после ухода оттуда французского контингента.При этом митингующие высказывались в поддержку России.Так, участники протеста держали плакаты с лозунгами "Тысячи детей —жертвы Макрона (Белый расист)", "Макрон, для чего тебе нужны были твои дроны?", "Россия на защите Африки", "Макрон — мясник Госси".Как сообщали СМИ, вооруженные силы Мали 20 апреля вошли на военную базу, оставленную французским контингентом после проведения операции "Бархан" в Госси, и обнаружили там массовое захоронение. В свою очередь, Париж отрицает причастность к этому преступлению и называет его "инсценировкой россиян".Ранее Елисейский дворец заявил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с политикой переходных властей этой страны. По словам Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем местных властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, франция, бамако, эммануэль макрон, россия
19:19 13.05.2022 (обновлено: 23:08 13.05.2022)
Жители Мали потребовали от Франции ответа по делу о массовых захоронениях
Сотни жителей Мали протестуют, требуя от Франции ответа по делу о массовых захоронениях
БАМАКО, 13 мая — РИА Новости. В Бамако сотни жителей вышли на демонстрацию в поддержку малийской армии и с критикой французский властей, передает корреспондент РИА Новости.
Во время акции у памятника Независимости протестующие выразили недовольство действиями Парижа, в том числе из-за ситуации в Госси, где было обнаружено массовое захоронение местных жителей после ухода оттуда французского контингента.
При этом митингующие высказывались в поддержку России
.
Так, участники протеста держали плакаты с лозунгами "Тысячи детей —жертвы Макрона (Белый расист)", "Макрон, для чего тебе нужны были твои дроны?", "Россия на защите Африки", "Макрон — мясник Госси".
Как сообщали СМИ, вооруженные силы Мали 20 апреля вошли на военную базу, оставленную французским контингентом после проведения операции "Бархан" в Госси, и обнаружили там массовое захоронение. В свою очередь, Париж отрицает причастность к этому преступлению и называет его "инсценировкой россиян".
Ранее Елисейский дворец заявил, что Франция
, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада
решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с политикой переходных властей этой страны. По словам Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем местных властей.