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В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/lnr-1788260316.html
В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное
В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное - РИА Новости, 13.05.2022
В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное
Украинские подразделения накануне попытались прорваться в город Рубежное в Луганской Народной Республике, заявили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:12
2022-05-13T10:48
специальная военная операция на украине
лнр
в мире
украина
рубежное
луганская народная республика
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские подразделения накануне попытались прорваться в город Рубежное в Луганской Народной Республике, заявили в Народной милиции ЛНР.Кроме того, удалось полностью зачистить промзону.В четверг военный комендант Рубежного сообщил РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, в то время как жилые кварталы города находятся под контролем ЛНР.О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск блокированы на заводе "Заря".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/rubezhnoe-1788259147.html
украина
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лнр, в мире, украина, рубежное, луганская народная республика, telegram (приложение)
10:12 13.05.2022 (обновлено: 10:48 13.05.2022)
 
В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное

Народная милиция ЛНР: пресечена попытка прорыва неонацистов в район города Рубежное

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские подразделения накануне попытались прорваться в город Рубежное в Луганской Народной Республике, заявили в Народной милиции ЛНР.
"Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное", — говорится в сообщении.
Кроме того, удалось полностью зачистить промзону.
В четверг военный комендант Рубежного сообщил РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, в то время как жилые кварталы города находятся под контролем ЛНР.
О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск блокированы на заводе "Заря".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном
 
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