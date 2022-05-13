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В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное

В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное - РИА Новости, 13.05.2022

В ЛНР рассказали о попытке прорыва неонацистов в район города Рубежное

Украинские подразделения накануне попытались прорваться в город Рубежное в Луганской Народной Республике, заявили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:12

2022-05-13T10:12

2022-05-13T10:48

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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские подразделения накануне попытались прорваться в город Рубежное в Луганской Народной Республике, заявили в Народной милиции ЛНР.Кроме того, удалось полностью зачистить промзону.В четверг военный комендант Рубежного сообщил РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, в то время как жилые кварталы города находятся под контролем ЛНР.О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск блокированы на заводе "Заря".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/rubezhnoe-1788259147.html

украина

рубежное

луганская народная республика

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лнр, в мире, украина, рубежное, луганская народная республика, telegram (приложение)