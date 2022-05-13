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В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
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В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ
Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:55
2022-05-13T23:55
в мире
ливия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad."Взрывы и ожесточенные столкновения между вооруженными группировками произошли в районе Дахман в городе Сабрата", - говорится в сообщении газеты.
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в мире, ливия
23:55 13.05.2022
 
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ

Al-Marsad: в ливийской Сабрате произошли столкновения между вооруженными группировками

© Фото : DennixoЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad.
"Взрывы и ожесточенные столкновения между вооруженными группировками произошли в районе Дахман в городе Сабрата", - говорится в сообщении газеты.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 17:37
Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии
 
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