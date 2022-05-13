https://ria.ru/20220513/liviya-1788458252.html

В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ

В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ

Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:55

2022-05-13T23:55

2022-05-13T23:55

в мире

ливия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad."Взрывы и ожесточенные столкновения между вооруженными группировками произошли в районе Дахман в городе Сабрата", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20220429/liviya-1786213208.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ливия