https://ria.ru/20220513/liviya-1788458252.html
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ
Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:55
2022-05-13T23:55
2022-05-13T23:55
в мире
ливия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрывы и столкновения между вооруженными группировками произошли в прибрежном городе Сабрата на северо-западе Ливии, сообщила ливийская газета Al-Marsad."Взрывы и ожесточенные столкновения между вооруженными группировками произошли в районе Дахман в городе Сабрата", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20220429/liviya-1786213208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия
В Ливии произошли столкновения между вооруженными группировкам, пишут СМИ
Al-Marsad: в ливийской Сабрате произошли столкновения между вооруженными группировками