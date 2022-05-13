Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/lenta-1788453697.html
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку - РИА Новости, 13.05.2022
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:54
2022-05-13T23:25
в мире
молдавия
россия
украина
игорь додон
ольга ковитиди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f30be5a99c1f6e45b3cd4599aba1b7e8.jpg
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы."Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности, потому что они должны подавать пример", — заявил он в эфире телеканала Moldova 1.Политик подчеркнул, что ношение депутатами георгиевской ленточки не может быть оставлено без внимания, поскольку большая часть населения Молдавии признала закон о запрете этого символа, хотя праздновала День Победы, ходила к памятникам, но не надевала ленту.Ранее глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители выявили 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. По местному законодательству, для этого к руководству парламента должен обратиться генпрокурор должен обратиться, в нем запрос сперва рассматривается юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это решение может усугубить и без того нестабильную ситуацию в Молдавии, где местные власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению экс-президента республики Игоря Додона, нынешнему руководству проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220510/lenta-1787752077.html
https://ria.ru/20220510/moldaviya-1787777362.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_0e93ac6ddeafc1317c85f5f021482a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, игорь додон, ольга ковитиди
22:54 13.05.2022 (обновлено: 23:25 13.05.2022)
 
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку

Спикер парламента Молдавии Гросу пригрозил наказать депутатов из-за георгиевской ленточки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Георгиевская ленточка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы.
"Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности, потому что они должны подавать пример", — заявил он в эфире телеканала Moldova 1.
Политик подчеркнул, что ношение депутатами георгиевской ленточки не может быть оставлено без внимания, поскольку большая часть населения Молдавии признала закон о запрете этого символа, хотя праздновала День Победы, ходила к памятникам, но не надевала ленту.
Ранее глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители выявили 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. По местному законодательству, для этого к руководству парламента должен обратиться генпрокурор должен обратиться, в нем запрос сперва рассматривается юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 14:19
Более ста жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это решение может усугубить и без того нестабильную ситуацию в Молдавии, где местные власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению экс-президента республики Игоря Додона, нынешнему руководству проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Волонтер раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 17:56
Опрос: 51,4% жителей Молдавии не поддерживают запрет георгиевской ленточки
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаИгорь ДодонОльга Ковитиди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала