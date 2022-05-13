https://ria.ru/20220513/lenta-1788453697.html
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку - РИА Новости, 13.05.2022
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:54
2022-05-13T22:54
2022-05-13T23:25
в мире
молдавия
россия
украина
игорь додон
ольга ковитиди
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы."Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности, потому что они должны подавать пример", — заявил он в эфире телеканала Moldova 1.Политик подчеркнул, что ношение депутатами георгиевской ленточки не может быть оставлено без внимания, поскольку большая часть населения Молдавии признала закон о запрете этого символа, хотя праздновала День Победы, ходила к памятникам, но не надевала ленту.Ранее глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители выявили 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. По местному законодательству, для этого к руководству парламента должен обратиться генпрокурор должен обратиться, в нем запрос сперва рассматривается юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это решение может усугубить и без того нестабильную ситуацию в Молдавии, где местные власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению экс-президента республики Игоря Додона, нынешнему руководству проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220510/lenta-1787752077.html
https://ria.ru/20220510/moldaviya-1787777362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина, игорь додон, ольга ковитиди
22:54 13.05.2022 (обновлено: 23:25 13.05.2022)
В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку
Спикер парламента Молдавии Гросу пригрозил наказать депутатов из-за георгиевской ленточки
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы.
"Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности, потому что они должны подавать пример", — заявил он в эфире телеканала Moldova 1
.
Политик подчеркнул, что ношение депутатами георгиевской ленточки не может быть оставлено без внимания, поскольку большая часть населения Молдавии признала закон о запрете этого символа, хотя праздновала День Победы, ходила к памятникам, но не надевала ленту.
Ранее глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители выявили 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. По местному законодательству, для этого к руководству парламента должен обратиться генпрокурор должен обратиться, в нем запрос сперва рассматривается юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.
В Молдавии
20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Российский сенатор Ольга Ковитиди
заявила, что это решение может усугубить и без того нестабильную ситуацию в Молдавии, где местные власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению экс-президента республики Игоря Додона
, нынешнему руководству проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.