https://ria.ru/20220513/lenta-1788453697.html

В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку

В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку - РИА Новости, 13.05.2022

В Молдавии призвали наказать депутатов, надевших георгиевскую ленточку

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:54

2022-05-13T22:54

2022-05-13T23:25

в мире

молдавия

россия

украина

игорь додон

ольга ковитиди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f30be5a99c1f6e45b3cd4599aba1b7e8.jpg

КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу пригрозил наказанием депутатам, которые носили запрещенную в стране георгиевскую ленточку в День Победы."Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности, потому что они должны подавать пример", — заявил он в эфире телеканала Moldova 1.Политик подчеркнул, что ношение депутатами георгиевской ленточки не может быть оставлено без внимания, поскольку большая часть населения Молдавии признала закон о запрете этого символа, хотя праздновала День Победы, ходила к памятникам, но не надевала ленту.Ранее глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители выявили 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. По местному законодательству, для этого к руководству парламента должен обратиться генпрокурор должен обратиться, в нем запрос сперва рассматривается юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это решение может усугубить и без того нестабильную ситуацию в Молдавии, где местные власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению экс-президента республики Игоря Додона, нынешнему руководству проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220510/lenta-1787752077.html

https://ria.ru/20220510/moldaviya-1787777362.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, молдавия, россия, украина, игорь додон, ольга ковитиди