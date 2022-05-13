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"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет - РИА Новости, 13.05.2022
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"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет
"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет - РИА Новости, 13.05.2022
"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет
Фонд "Круг добра" направил письма главам регионов России с просьбой запланировать в бюджете средства для лекарственного обеспечения пациентов, которые в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:14
2022-05-13T16:14
общество
здоровье - общество
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" направил письма главам регионов России с просьбой запланировать в бюджете средства для лекарственного обеспечения пациентов, которые в настоящее время являются подопечными фонда, но в этом году достигнут 18 лет, заявил председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."В этом году 115 детей из наших подопечных станут взрослыми, они достигнут 18 лет. Чтобы обеспечить преемственность их лечения, фонд направил письма руководителям субъектов РФ с просьбой запланировать в бюджете средства, необходимые для лекарственного обеспечения, и обеспечить переход пациентов из детской сети здравоохранения во взрослую", - сказал Ткаченко на экспертной дискуссии в Общественной палате.Он отметил, что в прошлом году фонд обеспечил лекарственными препаратами более 2 тысяч детей, в этом году цифра приближается к 3 тысячам.
https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html
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общество, здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"
16:14 13.05.2022
 
"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет

"Круг добра" попросил обеспечить лекарствами подопечных фонда, которым исполнится 18 лет

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" направил письма главам регионов России с просьбой запланировать в бюджете средства для лекарственного обеспечения пациентов, которые в настоящее время являются подопечными фонда, но в этом году достигнут 18 лет, заявил председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
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"В этом году 115 детей из наших подопечных станут взрослыми, они достигнут 18 лет. Чтобы обеспечить преемственность их лечения, фонд направил письма руководителям субъектов РФ с просьбой запланировать в бюджете средства, необходимые для лекарственного обеспечения, и обеспечить переход пациентов из детской сети здравоохранения во взрослую", - сказал Ткаченко на экспертной дискуссии в Общественной палате.
Он отметил, что в прошлом году фонд обеспечил лекарственными препаратами более 2 тысяч детей, в этом году цифра приближается к 3 тысячам.
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