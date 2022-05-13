https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365566.html

"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет

"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет - РИА Новости, 13.05.2022

"Круг добра" попросил лекарства для подопечных, которым исполнится 18 лет

Фонд "Круг добра" направил письма главам регионов России с просьбой запланировать в бюджете средства для лекарственного обеспечения пациентов, которые в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:14

2022-05-13T16:14

2022-05-13T16:14

общество

здоровье - общество

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" направил письма главам регионов России с просьбой запланировать в бюджете средства для лекарственного обеспечения пациентов, которые в настоящее время являются подопечными фонда, но в этом году достигнут 18 лет, заявил председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."В этом году 115 детей из наших подопечных станут взрослыми, они достигнут 18 лет. Чтобы обеспечить преемственность их лечения, фонд направил письма руководителям субъектов РФ с просьбой запланировать в бюджете средства, необходимые для лекарственного обеспечения, и обеспечить переход пациентов из детской сети здравоохранения во взрослую", - сказал Ткаченко на экспертной дискуссии в Общественной палате.Он отметил, что в прошлом году фонд обеспечил лекарственными препаратами более 2 тысяч детей, в этом году цифра приближается к 3 тысячам.

https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"