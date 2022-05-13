https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365451.html

В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств

В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств - РИА Новости, 13.05.2022

В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств

Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:13

2022-05-13T16:13

2022-05-13T16:18

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина."На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка", - сказала Максимкина на экспертной дискуссии в Общественной палате.Она отметила, что, например, по программе "14 высокозатратных нозологий", значительное количество лекарств зарубежные – так из 47 международных непатентованных наименований препаратов только 15 исключительно российские.

https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365566.html

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здоровье - общество, россия