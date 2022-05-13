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В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств - РИА Новости, 13.05.2022
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В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств - РИА Новости, 13.05.2022
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств
Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:13
2022-05-13T16:18
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина."На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка", - сказала Максимкина на экспертной дискуссии в Общественной палате.Она отметила, что, например, по программе "14 высокозатратных нозологий", значительное количество лекарств зарубежные – так из 47 международных непатентованных наименований препаратов только 15 исключительно российские.
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здоровье - общество, россия
16:13 13.05.2022 (обновлено: 16:18 13.05.2022)
 
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств

Минздрав: ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.
"На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка", - сказала Максимкина на экспертной дискуссии в Общественной палате.
Она отметила, что, например, по программе "14 высокозатратных нозологий", значительное количество лекарств зарубежные – так из 47 международных непатентованных наименований препаратов только 15 исключительно российские.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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