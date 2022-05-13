https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365451.html
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств - РИА Новости, 13.05.2022
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств
Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:13
2022-05-13T16:13
2022-05-13T16:18
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина."На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка", - сказала Максимкина на экспертной дискуссии в Общественной палате.Она отметила, что, например, по программе "14 высокозатратных нозологий", значительное количество лекарств зарубежные – так из 47 международных непатентованных наименований препаратов только 15 исключительно российские.
https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365566.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия
16:13 13.05.2022 (обновлено: 16:18 13.05.2022)
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств
Минздрав: ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка на сегодняшний день, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.
"На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка", - сказала Максимкина на экспертной дискуссии в Общественной палате.
Она отметила, что, например, по программе "14 высокозатратных нозологий", значительное количество лекарств зарубежные – так из 47 международных непатентованных наименований препаратов только 15 исключительно российские.