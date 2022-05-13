https://ria.ru/20220513/latviya-1788407712.html

В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией

В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией - РИА Новости, 13.05.2022

В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией

После решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Ригой и применить блокирующие меры в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:12

2022-05-13T18:12

2022-05-13T18:25

латвия

в мире

россия

рижская дума

госдума рф

олег морозов

день победы

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. После решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Ригой и применить блокирующие меры в экономическом плане, сказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов."Полагаю, что настало время резко понизить уровень дипломатических отношений с Латвией и применить все возможные блокирующие экономические санкции", - сказал он.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.

https://ria.ru/20220513/latviya-1788352718.html

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Кирилл Волков

латвия, в мире, россия, рижская дума, госдума рф, олег морозов, день победы