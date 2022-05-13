18:12 13.05.2022 (обновлено: 18:25 13.05.2022)
В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией
Депутат Морозов призвал резко понизить уровень дипотношений с Латвией и ввести санкции
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. После решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Ригой и применить блокирующие меры в экономическом плане, сказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Полагаю, что настало время резко понизить уровень дипломатических отношений с Латвией и применить все возможные блокирующие экономические санкции", - сказал он.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.