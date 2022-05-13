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В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией - РИА Новости, 13.05.2022
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В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией
В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией - РИА Новости, 13.05.2022
В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией
После решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Ригой и применить блокирующие меры в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:12
2022-05-13T18:25
латвия
в мире
россия
рижская дума
госдума рф
олег морозов
день победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. После решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Ригой и применить блокирующие меры в экономическом плане, сказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов."Полагаю, что настало время резко понизить уровень дипломатических отношений с Латвией и применить все возможные блокирующие экономические санкции", - сказал он.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.
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латвия, в мире, россия, рижская дума, госдума рф, олег морозов, день победы
18:12 13.05.2022 (обновлено: 18:25 13.05.2022)
 
В Госдуме призвали резко понизить уровень дипотношений с Латвией

Депутат Морозов призвал резко понизить уровень дипотношений с Латвией и ввести санкции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. После решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Ригой и применить блокирующие меры в экономическом плане, сказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Полагаю, что настало время резко понизить уровень дипломатических отношений с Латвией и применить все возможные блокирующие экономические санкции", - сказал он.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированного митинга против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:38
В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям
 
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